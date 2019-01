La media hermana de Thelma Fardin dice que no cree en su denuncia contra Darthés

En una entrevista radial, puso en duda que haya ocurrido la violación y contó que la actriz “tiene problemas psiquiátricos”

| Publicado en Edición Impresa

“No creo que Darthés haya violado a Thelma (...) mi hermana tiene problemas psiquiátricos”. En una entrevista con una radio cordobesa, Carla Lescano, la media hermana de la Thelma Fardin puso en dudas la denuncia de violación hecha por la joven semanas atrás. Para la chica, que mantiene una relación distante con la actriz, lo ocurrido durante la gira de Patito Feo por Nicaragua en el año 2009 no habría sido exactamente lo que se denunció.

“Sé que ella hubiese contado esto y hecho la denuncia mucho tiempo antes si hubiese sido verdad. Está claro que no es una verdad, que es una mentira. No sé si hubo alguna situación porque me dejó sin argumentos Darthés cuando dijo que ella lo quiso avanzar, pero estoy segura que él no la violó”, contó la medio hermana de la denunciante en una entrevista con Radio del Centro.

Lescano, quien sólo comparte a su madre con Fardin, relató también que durante su infancia ella sufrió una violación intrafamiliar. “De la persona de la familia de la que hablan, la hermana de la que abusaron, soy yo”. Por “esa causa, que es verídica, no tengo ninguna relación con mi mamá desde los 12 años (...) Me sacaron de mi casa y le dieron mi tenencia a mi tía, que es la hermana de mi mamá”, detalló Lescano al explicar la relación de distancia que mantiene hoy con la actriz.,

“Siempre tratamos de arreglar el vínculo, pero era difícil porque Thelma es una chica con problemas psiquiátricos. Mi mamá estuvo acá en Bariloche con su hermana y Thelma la llamó diciendo que se iba a suicidar como veinte veces”, aseguró la chica horas después de que el abogado Fernando Burlando anunciara la aparición de un testimonio clave que respaldaría la versión de Darthés.

Para Sabrina Cartabia, abogada de Fardin, los dichos de Lescano no tienen sin embargo validez procesal. “La media hermana habla de algo que cree. Dice ‘yo no le creo’ y la Justicia no se basa en creencias. Esto se define con pruebas”, aseguró.

A través de su cuenta de Twitter la abogada había señalado antes que no había avances en la investigación que se realiza en Nicaragua contra Juan Darthés.

“Las testimoniales que existan tendrán validez procesal cuando sean adecuadamente presentadas en la causa, se le tome declaración y se contraste con las otras pruebas”, dijo Cartabia en referencia a los dichos del abogado de Fernando Burlando, quien había asegurado que tenía identificado al “testigo clave” que avalaría la postura” Darthés.

Cartabia adelantó también que el equipo que trabaja junto a Fardin “tomó la decisión de llevar a los testigos primero a declarar a la justicia” y que, una vez que la prueba sea recibida en la sede correspondiente, “se informará a los medios respetando la intimidad de las personas que declaren”.

DEFENSOR EN NICARAGUA

En tanto, el abogado César Guevara, ex procurador penal, se presentó ayer ante la justicia de Nicaragua para asumir allí la defensa del actor Juan Darthés.

No obstante ello, Eilyn Margarita Cruz Rojas, abogada de Fardin en Nicaragua, aseguró que “hay constancia de que la defensa haya presentado alguna prueba aún”.

Tanto Cruz Rojas como Guevara son profesionales que han ocupado cargos en la justicia nicaragüense. Mientras que el defensor de Darthés fue Procurador Penal Nacional, la abogada de la denunciante fue fiscal de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público.

Luego de que el martes pasado se reiniciaron las actividades en ese país luego de la feria judicial, Cruz Rojas pidió a la Justicia “que se ejecuten elementos de prueba tanto en Nicaragua como en Argentina”, contó la profesional, quien dijo no tener “por el momento, mas novedades. Hay que esperar los tiempos procesales”, señaló.