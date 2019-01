Angelici también postuló al Muñeco

| Publicado en Edición Impresa

El presidente de Boca, Daniel Angelici, también se metió en el tema del entrenador de la Selección Nacional y postuló al entrenador de River Marcelo Gallardo, quien en las últimas horas había dejado en claro que nunca le ofrecieron nada formalmente.

“Me parece que la AFA está en una etapa en la que se está tomando su tiempo para armar un proyecto serio. Ahora bien, creo que la AFA tiene que llamar a Gallardo y hacerle una propuesta. Ha demostrado con sus logros que se lo merece”, aseguró el presidente Xeneize en declaraciones radiales ayer por la tarde.

Y agregó: “El fútbol es resultado, forma de jugar y trayectoria. Sacándome la camiseta, tengo que decir que él (por Gallardo) reúne todo”.

Además, aclaró que su pedido no tiene que ver con la chance de sacarle el técnico a River: “No es que le quiero sacar el técnico a River, pero los resultados están a la vista. Gallardo hizo grandes méritos”.

“La reunión tiene que existir para ofrecerle formalmente el cargo. Si dice que no, él tendrá sus explicaciones. Pero ahora no. Scaloni seguirá hasta la Copa América, ya fue notificado de eso”, concluyó en diálogo con Radio Continental.

Hace unos días el DT de River cansado de las preguntas acerca de porque le había cerrado las puertas a la Selección dijo: “¿A quién no le gustaría? Siempre se me ha relativizado con la Selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería. Al yo manifestarme siempre de acuerdo a lo que pensaba sobre todo el proceso, que lo veía muy mal, es como que se me descartó”.

Claramente Marcelo Gallardo tiene entre sus metas dirigir a la Selección Argentina, pero la pregunta es si realmente los dirigentes de la AFA, están interesados en contratarlo a él y a su cuerpo técnico. El tiempo lo dirá.