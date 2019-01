Cvitanich se despidió de Banfield y firma en Racing

| Publicado en Edición Impresa

Darío Cvitanich se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador de Racing pero, antes de poner la firma, el delantero publicó en sus redes sociales una carta de despedida para los hinchas del Taladro confirmando la transferencia.

“Como ya saben y es de público conocimiento, he decidido dar un paso al costado y dejar el club en el cuál tantos momentos lindos he pasado. En primer lugar, como siempre dije y prometí, iba a ser yo quien lo comunique”, comenzó indicando el escrito.

“Quiero agradecerles por el cariño que siempre me han dado, a mis compañeros, cuerpo técnico y toda la gente que labura día a día incansablemente en el club con todas las complicaciones que tiene a veces”, agregó.

Por otro lado, aseguró: “Debo ser sincero con todos ustedes y me costó aceptar que lo que habíamos firmado en un momento iba a ser inviable y no me puedo permitir ser una carga para el club, como tampoco quisiera irme con algún problema o de otra manera. Mi agradecimiento para ustedes siempre será eterno”.

Para cerrar, el atacante escribió: “Me voy con la certeza de haber actuado siempre según mis convicciones y valores, y con la recompensa de poder mirarlos a todos a la cara, como mi viejo solía decirme antes de partir, el que nada oculta nada teme, y así trato de vivir mi vida. Los voy a extrañar”.

Ayer estuvo presente en el predio del Taladro, pero fue para despedirse de sus compañeros.