Revelan que el FBI investigó si Trump espiaba para Rusia

Fue después de que despidiera al ex director del cuerpo James Comey. El mandatario le apuntó a Hillary Clinton y dijo que echó a la cúpula “corrupta” que dirigía a la agencia

WASHINGTOn

El FBI (la Oficina Federal de Investigaciones por sus siglas en inglés) abrió una averiguación para determinar si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espiaba en su país para Rusia, luego de que el mandatario despidiera al entonces director de ese cuerpo, James Comey, informó ayer el diario The New York Times.

El informe periodístico derivó en la inmediata reacción de Trump, quien a través de Twitter dijo que acaba de enterarse por el diario de la investigación, a la vez que defendió su decisión de despedir al “mentiroso Comey”.

“Acabo de enterarme por el equivocado diario The New York Times de que los corruptos ex líderes del FBI, casi todos despedidos u obligados a abandonar la agencia por algunas muy malas razones, abrieron una investigación sobre mí, sin razón y sin ninguna prueba”, sostuvo el líder de la Casa Blanca en un mensaje público.

“Es curioso -continuó- lo de James Comey. Todos querían que lo despidiera, tanto republicanos como demócratas”. ”El mentiroso de Comey es ¡un sinvergüenza total!”, tuiteó Trump.

Según el mandatario, “el FBI estaba en una crisis total... por el pobre liderazgo de Comey” y por la forma en que manejó la investigación sobre el uso por parte de Hillary Clinton de un servidor privado para enviar algunos correos electrónicos oficiales.

“HABÍA PREOCUPACIÓN”

La cúpula de la agencia estaba “preocupada” por el comportamiento de Trump luego del alejamiento de Comey, aseguró un ex funcionario del FBI que no fue identificado por el diario neoyorquino. “Se preocuparon tanto por el comportamiento del presidente que comenzaron a investigar si había estado trabajando en nombre de Rusia contra los intereses estadounidenses”, dice el diario.

Los investigadores debían averiguar si las acciones de Trump constituían una amenaza para la seguridad de Estados Unidos e intentaron establecer si colaboraba a sabiendas para Moscú o si había caído bajo su influencia sin ser consciente de ello.

En la misma investigación, se examinó si cometió obstrucción de la justicia al despedir a Comey, dado que el Presidente vinculó al funcionario con la investigación de la trama del Rusiagate.

Desde mayo de 2017, el fiscal especial Robert Mueller lleva adelante una investigación para determinar si Trump actuó en forma coordinada con funcionarios del Kremlin acusados de haber interferido en las elecciones presidenciales de 2016, en las que el republicano obtuvo la victoria.

LOS CORREOS DE HILLARY

Según la publicación del Times, Trump llamó la atención del FBI cuando pidió a Rusia que piratease los correos electrónicos de la candidata demócrata a la presidencia en las últimas elecciones, Hillary Clinton, durante una conferencia de prensa en la campaña electoral.

Además, Trump se negó a criticar a Moscú durante la campaña electoral y elogió en varias ocasiones al presidente ruso, Vladimir Putin, teóricamente antagonista a los intereses estadounidenses.

Las fuentes del Times argumentaron que la preocupación del FBI creció cuando el ex espía británico Christopher Steele reunió información comprometedora sobre Trump que aseguraba que la inteligencia rusa lo había contactado con el objetivo de chantajearlo en el futuro y lograr su apoyo en diversos asuntos de política exterior.

Trump criticó repetidamente la investigación de Mueller como una “caza de brujas” y la ve como una mancha en la legitimidad de su presidencia.

Su encargada de prensa, Sarah Sanders, dijo en un comunicado ayer que los últimos señalamientos son “absurdos”. “Comey fue despedido porque es un pirata partidario caído en desgracia y el presidente Trump realmente ha sido duro con Rusia”. Criticada por Trump como infundada, la investigación de Mueller ha emitido decenas de acusaciones y ha impuesto condenas a algunos funcionarios cercanos al presidente, incluido su ex abogado personal, su ex jefe de campaña y su ex asesor de Seguridad Nacional.

Su ex abogado, Michael Cohen, fue condenado a tres años de prisión por varios delitos, incluidas las infracciones de las leyes de financiamiento de campañas que realizó, según los fiscales, bajo la dirección de Trump, para contribuir a que este llegara a la Casa Blanca. El ex jefe de su campaña, Paul Manafort, fue declarado culpable en un caso presentado por Mueller y se declaró culpable en otro, por delitos financieros relacionados con su trabajo en Ucrania antes de la campaña de 2016 y por manipulación de testigos.

Y el ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn se declaró culpable de mentir a los investigadores sobre sus vínculos con Moscú.

CIERRE ADMINISTRATIVO

En otro terreno, Trump advirtió ayer que el cierre de la Administración podría prolongarse por “un largo tiempo”, a la vez que insistió en que la oposición demócrata debe aceptar el muro fronterizo para enfrentar “una crisis humanitaria”.

“Tenemos una enorme crisis humanitaria en nuestra frontera sur. Estaremos cerrados por un largo tiempo a menos que los demócratas regresen de sus “vacaciones” y vuelvan al trabajo”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Las afirmaciones de Trump se producen cuando se cumplieron ayer 22 días de cierre parcial de la administración, en lo que supone la suspensión federal más larga de Estados Unidos. “Estoy en la Casa Blanca listo para firmar una ley”, remarcó.

El viernes, el mandatario bajó el tono y retrasó una posible declaración de emergencia nacional para reasignar fondos militares hacia la construcción del muro fronterizo con México, una idea que había tomado fuerza en las últimas fechas y que pondría fin al bloqueo presupuestario. (AP, EFE y AFP)