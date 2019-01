Difundieron nuevos dichos de la hermana de Thelma Fardin

| Publicado en Edición Impresa

Luego de que el viernes se difundiera un extracto de una entrevista radial a Carla Lescano, la media hermana de Thelma Fardin, en la que puso en duda la denuncia de violación que la actriz le hizo a Juan Darthés, ayer se difundió la entrevista completa y en ella Lescano fue más allá: “Thelma ya quiso exponer a una pareja de mi mamá por la misma mentira. Ella todo el tiempo trató de buscar una situación similar a la mía”. Como tal vez se sepa, la media hermana de Fardin había asegurado que “no hubo la situación carnal de la que ella habló. Además, conociendo el perfil de Thelma y cómo se dan las cosas, cualquier persona que fue violada, y te estoy hablando en primera persona, tu vida cambia cien por ciento. Desde los 16 años hasta hoy la vi muchas veces y en ningún momento esbozó la posibilidad de haber sido violada”. En relación a la denuncia que supuestamente ya había hecho Fardin contra una pareja de su madre, Lescano contó que la persona denunciada “le dijo a mi mamá ‘yo te quiero mucho, te aprecio, pero no voy a pasar por las mentiras de esta chica’. Ella trató de buscar una situación similar a la mía… (Cuando a mí me pasó) mi mamá estuvo del lado del papá de Thelma y no del mío, declaró en contra mío, no a favor… La primera denuncia que le hice al papá de Thelma no fue por abuso, fue por golpes, golpes fuertes. Yo estaba lastimada. Eso fue desde los 7 a los 12”.