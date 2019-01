Con abuelas así...: Mirtha, sin piedad, prendió fuego a Juanita

Aprovechando la presencia de la actriz y Luciano Cáceres en su mesa, La Chiqui los indagó sobre las versiones de romance

No perdona, Mirtha. Ni siquiera a su propios familiares. Así lo demostró ayer cuando, aún a pesar de la mirada fulminante de Juanita Viale, La Chiqui quiso saber si los rumores de romance con Luciano Cáceres, compañero de elenco de la actriz en “El Ardor” y director en “40 días y 40 noches”, y quien también estaba en el almuerzo televisado, eran ciertos.

No se anduvo con vueltas. A la primera de cambio, Mirtha fue al hueso. “Se habló mucho que ustedes tenían un romance”, tiró, primero, con picardía, frotándose los deditos. Y tras un silencio incómodo pero breve fue el actor, y elogiado director, el que tomó la palabra, con una respuesta que sorprendió: “No aún, no aún...”.

Y la conductora insistió, aprovechando esa respuesta dudosa que le dio el galán ojos de cielo. “¿Qué hay de cierto, porque mi nieta no me cuenta nada, Nacho (Viale) tampoco me cuenta nada. Si yo no le pregunto, como es mi nieta, todos van a decir ‘no le pregunta porque es la nieta’”, explicó su actitud la animadora.

En ese momento, visiblemente molesta, Juanita tomó la palabra: “Acá estamos todo el día juntos. Ahora porque estrenamos, pero cuando ensayábamos estábamos todo el día”.

Los rumores de romance entre Juanita y Cáceres llegaron con el nuevo año. Fue Ángel de Brito quien, semanas atrás, tiró la piedra: es que Viale protagoniza “El ardor” y “40 días y 40 noches”, ambas dirigidas por Cáceres, y con quien comparte elenco en la fogosa “El ardor”, estrenada el año pasado y con Valentina Bassi en el papel que ahora tiene Juanita. Las largas jornadas de ensayo, día y noche, derivaron en rumores de un apasionado romance tras bambalinas.

De eso mismo habló el ex de Gloria Carrá: “Tenemos una convivencia desde hace 10 días que llegamos acá (Mar del Plata). Nos hacían ensayar de 9 de la mañana a 11 de la noche. Tenemos una amistad desde ‘Estocolmo’ (miniserie que ambos coprotagonizaron)”, cerró el tema el actor, ante la atenta mirada de Mirtha, que no se conformó con las respuestas.