"La Princesita" rompió el silencio tras el violento episodio con su hermano

La cantante habló después del hecho que protagonizó junto con su hermano durante los festejos de Año Nuevo

"No me quiero exceder en lo que digo, me siento culpable, pero si no lo hago va a seguir todo igual… Aunque él se enoje hoy (su hermano), y no lo entienda, siento que lo que estoy haciendo está bien", dijo Karina "la Princesita" en Intrusos después de que trascendió la noticia de la violenta pelea entre ella y su hermano en Carlos Paz durante los festejos de Año Nuevo.

"Necesito aclarar, porque estoy teniendo problemas con la gente de la casa, que mi hermano no destrozó la casa. La casa está perfecta, no pasó eso, en ese momento le mandé un mensaje a la seguridad de Flavio que, como lo conoce a mi hermano, pudo hablar en tranquilidad con él y se lo llevó… Nico (seguridad de Mendoza) habló fuerte y claro con él y creo que esto no va a pasar más", detalló.