Proponen sancionar a restaurantes y estaciones de servicios que no faciliten sanitarios

Es común que los baños de algunas estaciones de servicios estén cerrados y que deba solicitarse al encargado de playa, o del salón de ventas, las llaves para utilizarlos. Lo mismo sucede con los sanitarios de determinados locales gastronómicos o comercios de cadenas extranjeras, que han llegado al extremo de colocar dispositivos electrónicos con códigos, con el propósito de que sólo puedan ingresar los clientes o personas autorizadas.

En caso de aprobarse el proyecto de ley presentado por el diputado provincial de Unidad Ciudadana Avelino Zurro, los locales comerciales que dificulten al público el ingreso a los sanitarios serán sancionados.

“Dispónese el libre acceso a los sanitarios de establecimientos privados dedicados a la actividad de servicio de bares, confiterías, restaurantes, cafés, comidas rápidas, estaciones de servicios y todo otro comercio que brinde servicios de gastronomía en el territorio de la Provincia, tanto a quienes revistan calidad de clientes como a quienes no lo sean”, establece el primer artículo del proyecto presentado hace pocas horas en la Cámara Baja.

La iniciativa parlamentaria del legislador de Pehuajó, además, prohíbe la instalación de dispositivos electrónicos, mecánicos o de cualquier otro tipo que impidan el libre acceso a los sanitarios de los establecimientos comerciales.

“El sanitario es un servicio conexo que no se presenta como una contraprestación”, afirmó el legislador, que espera que su proyecto sea tratado ni bien se inicie el período ordinario.

“La realidad es que cuando uno recorre la Provincia se encuentra, cada vez de manera más frecuente e incluso ya como una práctica cotidiana, con el impedimento al acceso al sanitario cuando una persona no es clienta de ese lugar privado o no ha consumido algo determinado”, agregó.

Además dijo que “desde hace un tiempo ya encontrábamos puertas cerradas, candados o carteles indicando que la persona se debe acercar al mostrador; a veces aduciendo una cuestión de seguridad, pero muchas veces tratando de impedir que terceros ajenos al comercio accedan a los sanitarios”.

“En los últimos meses, tanto en La Plata como en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires ya encontramos que, sobre todo algunos bares y restaurantes, tienen dispositivos electrónicos en la cerradura donde el cliente debe ingresar un código -que se imprime en el ticket de consumo- para poder acceder al baño”.

“Creemos que todo esto es perjudicial, que no genera absolutamente nada positivo, ya que no hay ningún motivo para impedir a un o una bonaerense acceder al baño. Por eso hemos presentado este Proyecto de Ley que prohíbe el uso de cualquier dispositivo en lugares privados, bares, restaurantes, confiterías, etc.; estableciendo que los sanitarios son de acceso libre, ya sea para clientes o para terceros”

“No se puede impedir algo tan básico como es el uso de un sanitario. Por supuesto que la norma prevé la aplicación de multas para el comercio que no respete y viene a garantizar algo tan básico, insisto, como que un/a bonaerense pueda acceder a un sanitario”.