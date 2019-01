No se salvó nadie: el líder de La Beriso contra travestis, veganos, políticos y judíos

Como “Deadpool”, Rolo Sartorio hizo gala de su gran bocaza y, en el marco de un show, tiró dardos filosos para todos lados

| Publicado en Edición Impresa

La Beriso supo llenar el Estado Único o la cancha de River: tiene mucha convocatoria y sus mensajes arriba del escenario importan tanto como sus letras. De ahí que se arme semejante polémica y debate por lo que dijo su cantante, Rolo Sartorio, en un reciente show que dieron en la ciudad cordobesa de Embalse.

El grupo se presentó en la noche del viernes, ante cuatro mil espectadores, y la repercusión tuvo que ver con lo que dijo el vocalista, más que por el recital en sí. Tanto, que las repercusiones todavía ayer se mantenían en las redes (ver recuadro).

En medio de la presentación, el cantante quiso hacer gala de su humor y relató un chiste con tintes homofóbicos sobre el miembro de una travesti.

“Esto me hace acordar a una pareja que me contó mi amigo, en realidad fue una historia de él (mira a sus músicos)”, comenzó diciendo y a continuación le preguntó a sus fans: “¿Hay chicos, hay niños?”. Pero se arrepintió y dijo: “No, no lo voy a contar... Salvo que levanten la mano… sino, no lo cuento. Se hacen cargo ustedes de los chicos... son anécdotas de gira”.

La gente, obviamente, quiso saber y lo alentó. Por eso Sartorio siguió: “Me había contado que se fue con una chica, cenando, boliche y después terminó en el departamento, entonces cuando se saca la ropa la chica tenía… (hace señas). Sí, ella le dijo ‘¡sorpresa!’ y él le dijo ‘¿qué sorpresa?’ Era un put… se la comía... Ja, ja, ja... era re p..., boludo, él no, el novio...”.

Como si se tratara de un adolescente que no encuentra su lugar, Rolo se quejó de la sociedad en general: “Todo lo que digo le cae como el or... a todo el mundo. No se puede hablar de nada hoy, que se vayan todos a lavar el c...”, disparó.

De inmediato, el cantante escupió una catarata de insultos contra la clase política sin excepción. Lo más probable es que haya sido en respuesta a las críticas que recibió por frenar el típico cántico contra Mauricio Macri durante un recital que brindó en diciembre en el estadio de Vélez.

“El día que me calle voy a dejar de cantar muchachos, tengo los huevos llenos. Manga de hijos de p..., hipócritas de m.... Los de hoy, los de ayer y los de hace 50 años nos vienen robando, la con... de su madre”, vociferó.

Otro pasaje controvertido del show fue cuando increpó a un integrante de su banda al decirle: “No es de la colectividad, pero tiene cara”, en referencia a los judíos.

También le dedicó unas palabras punzantes a los veganos. “Es como que son fundamentalistas, se hacen veganos, viste cómo son...”. Pero en ese preciso instante, alguien del público gritó y Rolo apuntó: “¡Ahí hay un vegano! Bueno, retírese por favor, acá comemos asado y vino, papá, que no me rompan las pelotas... el pepino ya sabemos (señas otra vez)... a gusto y piacere de cada uno...”.

Sin que le quedara nadie a quien defenestrar, Sartorio acomodó el micrófono y siguió con su repertorio de temas.