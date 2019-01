Dujovne en Davos: Argentina "genera un ambiente para inversiones atractivo para todos"

El ministro de Hacienda participa en una conferencia de prensa en el World Economic Forum

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo hoy que la Argentina "genera un ambiente para las inversiones que sea atractivo para todos, no dando ventajas a ningún país en particular", al participar en una conferencia de prensa en el World Economic Forum (WEF) que se desarrolla en Davos, Suiza. "Las inversiones chinas están basadas en las oportunidades que brinda la Argentina, hay muchos inversores de ese origen interesados, por ejemplo, en proyectos de Participación Público Privada (PPP) o minería, pero el país genera un ambiente que sea atractivo para todos, no sólo para China ni dando ventajas a ningún país en particular", indicó Dujovne en su exposición en inglés.

En otro orden, el ministro subrayó que las mejoras venideras en nuestro país se vinculan con que Brasil avanzará en su recuperación, e impulsará la economía argentina. Por su parte, el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, quien acompañó a Dujovne en la conferencia de prensa, destacó que parte de la recuperación de la confianza de los mercados en la Argentina, tiene que ver con el hecho de que la autoridad monetaria a su cargo ya no realiza transferencias al Tesoro nacional.

"Además, generó confianza en el Central la política de apuntar a los agregados monetarios y también fue importante la verificación de que la entidad cumple con lo que promete", evaluó Sandleris en inglés, quien concluyó que, de todas formas, "la confianza tarda mucho en recuperarse y hay un largo camino por delante".

Por su parte, más temprano el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, afirmó hoy en el foro económico que "reducir la inflación es el gran desafío" que afronta su gestión, una meta que "no será tarea de un solo año". "Se han corregido buena parte de los desequilibrios que acarreaba nuestra economía, y reducir la inflación es el gran desafío pendiente para este Banco Central, pero que no será tarea de un solo año", remarcó.

Apuntó además que "el actual complejo internacional es complejo y claramente fue una de las causas principales del difícil año que vivió Argentina en 2018". Sandleris participó en un panel sobre mercados emergentes (Emerging Markets Outlook), el cual compartió con Carrie Lam (Jefa Ejecutiva de Hong Kong), Berat Albayrak ( Ministro de Hacienda y Finanzas de Turquía), Kamal Nath (Gobernador de Madhya Pradesh, India), Tarek Sultan Al Essa (CEO de Agility) y Kevin Sneader (Socio gerente global de McKinsey).

América Latina "está mejor preparada que en el pasado para enfrentar un contexto internacional más desafiante, caracterizado por la normalización de las tasas de interés mundiales y las tensiones comerciales", manifestó Sandleris.