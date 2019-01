Urtubey: "La extinción de dominio como concepto es indiscutible" pero el DNU es un "exceso"

El gobernador de Salta consideró hoy que el decreto firmado por Macri "tiene anclaje en un proceso penal, y es clara nuestra Constitución cuando dice que no se pueden hacer decretos sobre materia penal"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró hoy que "la extinción de dominio como concepto es indiscutible", pero calificó como un "exceso" el decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri, puesto que "tiene anclaje en un proceso penal, y es clara nuestra Constitución cuando dice que no se pueden hacer decretos sobre materia penal". "El camino elegido no es el correcto, porque se presta a discusión" debido a la forma que adoptó el gobierno para sacar adelante la extinción de dominio, dijo Urtubey, y explicó que de esta manera "le vamos a hacer el juego a los delincuentes, porque vía judicial le van a terminar ganando al Estado".

En diálogo con radio La Red, el precandidato presidencial señaló dijo que si bien la extinción de dominio "se toma desde el fuero civil, tiene un anclaje en un proceso penal, entonces, es clara nuestra Constitución cuando no permite hacer decretos sobre materia penal; me parece un exceso". "La extinción de dominio como concepto es indiscutible", dijo Urtubey, y consideró que medidas como esta, o la compra de las pistolas taser, "no debería haber tanto debate", y aseveró: "Soy un convencido de que la Argentina tiene que modificar su forma de gobierno".

"Está terminado el sistema actual en el mundo, la sociedad no se banca gobiernos con tanto poder, hay que elevar al Congreso para que sean corresponsables de las políticas de gobierno: hay que tomar la reforma constitucional de 1994 e ir a un sistema semiparlamentario", consideró Urtubey. Además, se refirió a una eventual incorporación de Roberto Lavagna al espacio Alternativa Federal y consideró que "sería buenísimo", ya que busca que ese espacio político "se abra todo lo necesario para quienes están planteando la necesidad de construir alternativas políticas superadoras a la grieta de Mauricio Macri y Cristina Kirchner".