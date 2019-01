Tras la feria, comenzará el primer juicio oral contra Cristina por la obra pública

En el banquillo también estarán el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario José López y el empresario Lázaro Báez

El proceso contra la ex presidenta, De Vido, López y Báez se iniciará el próximo 26 de febrero/archivo

El inicio del primer juicio oral a la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido Lázaro Báez y la definición de situaciones de empresarios y ex funcionarios en la causa por los cuadernos de la corrupción concentrarán gran parte de la atención en el reinicio de la actividad judicial de los tribunales federales de Retiro, en febrero.

El 26 de febrero a las 12 el Tribunal Oral Federal 2 comenzará a juzgar a la ex presidenta, a los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obra Pública José López, al empresario Báez y a los demás acusados por supuesta asociación ilícita a raíz del direccionamiento del 80% de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas pertenecientes a la familia Báez durante el kirchnerismo.

Este será el primer juicio oral con Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados, tendrá lugar en audiencias los lunes y martes durante casi todo el año y se espera escuchar a más de un centenar de testigos, entre ellos los ex jefes de gabinete del kirchnerismo, Alberto Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Sergio Massa, también al ex secretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini e incluso al valijero arrepentido Leonardo Fariña.

Además, el Tribunal Oral Federal 2 aceptó escuchar como testigos a empresarios de la obra pública como los ahora imputados colaboradores del caso cuadernos, Carlos Wagner y Angelo Calcaterra.

En esta causa que investigó el juez federal Julián Ercolini sólo permanece detenido Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, pero otros acusados llegarán presos porque están en esa condición en otras causas penales, como López por enriquecimiento, De Vido por Río Turbio y Báez por la “ruta del dinero K”.

López asistirá en paralelo a este nuevo juicio -y al que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito- a raíz de su intento por esconder 9 millones de dólares en un monasterio; Báez, en tanto, también irá a dos procesos orales: obra pública y el que investiga la llamada “ruta del dinero K”.

Antes del inicio del juicio oral a Cristina, habrá definiciones judiciales en otras causas, una de ellas Hotesur, donde está procesada junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y que el juez Ercolini enviará a sorteo de un Tribunal Oral cuando se reinicie la actividad judicial.

Otro tribunal, el Federal 8, también tiene que proveer la prueba pedida por todas las partes y poner fecha al juicio a la ex presidenta y los demás acusados por la firma del Memorando de Entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA.

En lo relativo a la causa por los cuadernos de la corrupción, la sala uno de la Cámara Federal de Casación comenzará a revisar las apelaciones a la primera tanda de procesados del caso, entre ellos Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho con prisión preventiva, aunque permanece libre por tener fueros como senadora nacional.

Además, la instancia intermedia revisora de los fallos del juez Bonadio, la Cámara Federal porteña, resolverá sobre las apelaciones a otra tanda de procesamientos, entre ellos los del CEO de Tenaris, Paolo Rocca.