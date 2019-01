La granja de la República de los Niños otra vez en el medio de la polémica

Vecinos y proteccionistas piden mejoras para los animales y la Municipalidad asegura que están en pleno desarrollo

Las altas temperaturas que se registraron en los últimos días potenciaron el reclamo de vecinos y proteccionistas de animales que pusieron el grito en el cielo por la granja de la República de los Niños. El nuevo capítulo de este tema movilizó a las redes sociales y promete acciones en el lugar por parte de quienes solicitan “más atención” para las distintas especies que se encuentran en el lugar.

Desde el Municipio indicaron que “La Granja cuenta con bebederos en diversos puntos del parque y los animales son seguidos por el equipo veterinario. Cuando se realizó el reclamo por el estado de los cerdos que decían que no estaban bien alimentados se solicitó al Senasa que se supervisara el parque educativo y dieron un informe de que las condiciones de mantencion y atención eran óptimas”.

Ayer trascendieron unas fotos en las que se observaban unas llamas desparramadas al lado de una pileta con escaso líquido. Ante la impactante imagen se indicó desde la Comuna que “esas piletas no son bebederos, son decorativos. Los bebederos estan en los corrales y en otros sectores, no están al alcance de los visitantes para que no tiren nada en el agua que toman”.

Desde el año pasado que un grupo de vecinos hace reclamos por el estado de la granja. Ante esa situación, desde la Municipalidad llevaron a cabo distintas reformas para mejorar el estado de los animales en el lugar.

“Los chanchos necesitan barro, chiquero, y un poco de sombra”, dijo Laura, una de las vecinas movilizadas para que se realicen mejoras en el predio de Gonnet.

ACCIONES EN MARCHA

En las redes sociales, principalmente Facebook y a través de distintos llamados recibidos en este diario, vecinos y proteccionistas remarcaron la “necesidad de replantear la situación de la Granja, que de educativa tiene entre poco y nada. También anticiparon acciones directas para “mejorar el estado de los animales ante semejantes marcas térmicas”.

Desde la Municipalidad se indicó que “las piletas en las que se observan los animales en las fotos que se vieron en redes sociales están desactivadas con la reubicación de los animales. El lugar va a ser rellenado para generar un espacio verde donde los animales tendrán sombra”.