La escasez de agua generó penurias en los barrios y un asueto en las torres de calle 12

Usuarios de San Carlos, Villa Elvira, Romero y Ensenada padecieron el mal funcionamiento del servicio durante gran parte del lunes

| Publicado en Edición Impresa

Justo en el día más caluroso del verano, cuando más la gente necesita refrescarse, no tuvieron agua vecinos de distintos barrios platenses. También se sintió la falta del vital líquido en oficinas municipales y provinciales, tanto en las situadas en las torres administrativas de Plaza Moreno como en las del Palacio Municipal. En los edificios mellizos, por no contar con el suministro, se suspendieron las actividades administrativas, mientras que el Sindicato de Trabajadores Municipales pidió a las autoridades comunales un asueto de 48 horas hasta que el personal del Ejecutivo local disponga nuevamente de la prestación sanitaria.

Numerosas familias de la localidad de San Carlos se quejaron, ya desde temprano, porque sus domicilios amanecieron “sin una gota” y debieron lidiar con las complicaciones típicas del “combo” que forman los días de extremo calor y la escasez de suministro. Fabián, por caso, vecino de 138 bis entre 34 y 35, señaló, no sin bronca, que en su casa, a la mañana, ya llevaban varias horas consumiendo agua mineral y en ese sentido añadió que “cuesta mucho comprarla porque es cara, y más a esta altura del mes, cuando no hay dinero”.

En ese barrio en particular, según remarcó el vecino, “hay mucha gente mayor y niños, que como están de vacaciones no van a la escuela, y sin agua es muy difícil vivir”. Por otro lado, Giuliana Piro, de 153 entre 515 y 517 -Melchor Romero- sostuvo que a causa de la baja presión que viene registrándose “desde hace meses”, no se carga el tanque de su propiedad. “No puedo bañarme, no puedo limpiar ni lavar la ropa pero lo que más me importa es mi mamá, que es una persona mayor. Necesitamos que alguien lo solucione”, dijo.

Además de los sectores de San Carlos que estuvieron con “canillas secas” hubo problemas con el servicio en calles de Los Hornos, Villa Elvira y Ensenada, donde, en todos los casos, según reclamaron los usuarios de Absa, a los domicilios no llegó más que “un hilito”. Una de las zonas comprometidas con la “sequía” abarcó las cuadras que van de 161 a 167 y 56 a 60; y otro sector afectado por la falta de agua fue el del barrio ensenadense de Cambaceres.

Descartaron Asueto

Los empleados con funciones tanto en las torres administrativas como en el Palacio Municipal comenzaron a trabajar ayer sin contar con los servicios sanitarios, pues se cortó en los tres espacios el suministro de Absa.

A raíz de la falta del líquido esencial, en las torres se suspendieron todas las tareas y los empleados abandonaron sus oficinas. En tanto, en la sede principal del Municipio el problema se produjo con una cisterna que alimenta de agua todo un sector de ese edificio y según aseguraron fuentes municipales para hoy “está previsto que se restablezca con normalidad el servicio de agua potable”.