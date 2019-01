Wanda, ¿sigue enganchada con Maxi? Parece que sí...

| Publicado en Edición Impresa

La tarde del primero de enero transcurría para los Nara-Icardi a pleno, en la casa de Zaira, entre pileta, mates y cumbia. Wanda registraba con fotos y subía a sus stories de Instagram, aunque hubo una imagen que llamó la atención: Maxi López charlando con su hermana. Al parecer, la botirreina registró la espera de su ex mientras sus hijos se preparaban para irse con él. Pero muchos no le encontraron el sentido a la foto sobre todo porque están en medio de una guerra. ¿Era necesaria? ¿Qué buscó Wanda? ¿Le sigue picando el bichito del amor con su ex?