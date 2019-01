Dalma, picante: “Ya no necesito hacerme la tonta para pasarla bien”

La hija del Diez escribió un fuerte descargo en Instagram en el que defenestró al entorno de su padre

| Publicado en Edición Impresa

Dalma Maradona se volcó a Instagram para hacer un balance de su 2018 con un extenso y emotivo texto en donde mencionó el vínculo que tiene con su padre, Diego.

Embarazada de siete meses de su primera hija, la joven sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al publicar un fuerte descargo en contra de su papá.

“Este año lo arranco sin nada de toda esta mierda. Escribo y suelto… Yo no necesito mentir. Yo no necesito caretear nada. Yo no necesito hacerme la boluda para pasarla mejor…”, comenzó en su cuenta de Instagram haciendo referencia a su padre, quien mantiene un duro enfrentamiento mediático y judicial con su mamá, Claudia Villafañe.

“Tampoco necesito que el abogado de mi papá diga que es mi ‘amigo’, y mucho menos ponerle el nombre de él (Diego) a mis hijos”, expresó, en la parte de su texto más incendiaria.

“Mucho menos irme de vacaciones con la novia de mi papá con tal de viajar de arriba”, siguió. “Yo no necesito publicar fotos con él para que la gente las vea”, tiró, hablando indirectamente de Verónica Ojeda y de Cristina Sinagra (la italiana madre de Diego Jr.), quienes llamaron a sus hijos como el futbolista.

El palazo también fue para otra de sus hermanastras, Jana Maradona, quien viajó varias veces a Dubai y paseó con Rocío Oliva.

A Dalma sólo parecen quedarle de Diego algunos recuerdos lindos: “Solo agradezco haber pasado los mejores años de su vida con él… Me crió, me contó cuentos, me bañó, bailamos, cantamos y nos amamos mucho de verdad. Pasamos momentos muy jodidos y estuvimos ahí... Y lo volveríamos a hacer... Ojalá no sea necesario. Pero si hay algo que no me va, se lo digo o dejo de compartir si no estoy de acuerdo...”.

Claro que no se la dejó pasar de arriba al Diez porque “también hubieron cosas que me dolieron mucho y supongo que por eso escribo esto... pero como dije al principio, lo escribo y lo suelto...”.