Acusados de violar a una nena dijeron que “fue consentido” y los cinco seguirán detenidos

Cuando todavía resuenan en el camping “El Durazno” de Miramar los ecos del aberrante episodio, los cinco jóvenes acusados de violar a una menor de 14 años fueron indagados ayer y seguirán detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán, por pedido de la fiscal de la causa, Florencia Salas. Están imputados de “abuso sexual agravado con acceso carnal”.

Trascendió que al menos dos de ellos (no se pudo identificar cuáles) admitieron haber mantenido relaciones con la adolescente. Según su versión, se trató de una “situación consentida, sin el empleo de la violencia”. No está de más aclarar que no hay consentimiento si la víctima tiene menos de 16 años.

Las indagatorias terminaron cerca de las 15.45, cuando los acusados fueron retirados custodiados y esposados de los tribunales, donde una treintena de sus familiares gritaban “¡Son inocentes!” y “¡Todo va a salir bien!”.

Según las fuentes, Lucas Pitman (21), Emanuel Díaz (23), Tomás Jaime (23), Roberto Costa (21) y Juan Cruz Villalba (23) estuvieron asistidos por los abogados particulares Lucas Bruno, Marcelo Jiménez y Gabriel Jiménez, y ahora quedaron a disposición del juez de Garantías Saúl Errandonea.

“Hay un montón de pericias para hacer. Ahora están a disposición del juez. Yo pedí la detención, nada más”, dijo Salas al abandonar los tribunales.

La chica abusada mantuvo una entrevista con un psicólogo y se aguarda que esté en condiciones de declarar a través de una Cámara Gesell “a la brevedad”, explicó la fiscal. Las pericias médicas a la menor detectaron “ausencia de lesiones defensivas, con algún tipo de heridas en la zona genital-anal”.

Por otro lado, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense desplazó de sus funciones al jefe de la Policía de Miramar, subcomisario Andrés Hugo Caballero, por considerar que los hombres a su cargo actuaron con “lentitud” en los primeros momentos de la investigación. Señalaron que no se respetaron los protocolos en el traslado de los detenidos y en la preservación de la escena donde ocurrió la presunta vejación.

Un festejo salvaje

El episodio sucedió en la madrugada del 1 de enero en el camping “El Durazno”, en el kilómetro 1 de la ruta provincial 11.

En un bungalow de ese lugar se hospedaban la víctima con sus padres, quienes viven en Mar del Plata y habían viajado un día antes hasta el vecino balneario para recibir el nuevo año.

En tanto, se indicó que los cinco marplatenses acamparon en una zona arbolada del camping, y habían llegado el domingo 30 de diciembre para “pasar unos días”.

Siempre en base a la acusación, luego del brindis de Año Nuevo la madre se percató de la ausencia de su hija, por lo que salió a buscarla por el predio. La encontró en una carpa junto a los acusados, todos alcoholizados.

Ante esta situación, la mujer llamo al 911 y personal policial llegó al lugar y detuvo a los jóvenes, mientras que la menor y su madre radicaron la denuncia en la comisaría de la Mujer.

