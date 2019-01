Renta financiera: bancos deberán informar sobre clientes y en junio se pagará Ganancias

La AFIP publicó hoy dos resoluciones que brinda detalles sobre cómo será el pago, por ejemplo, de los plazos fijos que rindieron por encima de los $66.900

Después que el Gobierno nacional reglamentara la reforma tributaria que aprobara el Congreso y que regula el pago del Impuesto a las Ganancias sobre la renta financiera, la AFIP brindó detalles respecto de cómo se instrumentará el pago y a partir de cuándo.

El gravamen alcanza a las ganancias obtenidas a través de los plazos fijos, títulos públicos, acciones extranjeras, fondos de inversión y hasta criptomonedas, mientras que quedan exentas las cajas de ahorro, las acciones locales y la ganancia cambiaria por la tenencia de dólares.

Como ya informara el organismo recaudador, el impuesto comenzará a pagarse a partir de una ganancia que supere los $66.917,91 para 2018, mientras que para el 2019 ese monto mínimo será de $104.735,77, al tiempo que se actualizará a través del Indice de Precios al Consumidor en el mes de octubre.

Los que hubieran obtenido rendimientos por encima de esos valores, deberán tributar el 5% por sobre las inversiones en pesos y el 15 por ciento si son dólares o indexadas por UVA.

Los contribuyentes que resulten alcanzados por este impuesto deberán confeccionar una declaración jurada adicional a la presentada habitualmente para el pago del Impuesto a las Ganancias, mientras que aquellos que no presentaban declaración jurada ya que no eran alcanzados por el gravamen pero ahora sí los abarca el que se aplica sobre la renta financiera deberán presentar una declaración jurada que podrá hacerse on line.

Las resoluciones de la AFIP publicadas hoy señalan que las entidades financieras deberán informar los datos personales de sus clientes, el CUIT, el tipo de operación que llevaron adelante, además de los intereses obtenidos.

El plazo límite para enviar esa información a la AFIP es el del 15 de marzo, mientras que a los clientes deberán hacerlo antes del 15 de mayo para darles tiempo para completar la declaración jurada en junio que habilite el correspondiente pago del impuesto.