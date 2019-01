El dólar minorista cerró estable en $38,58

El dólar minorista cerró estable en $38,587, para la venta al público en el promedio de las entidades financieras, mientras que el mayorista finalizó en $37,51 y se mantuvo una vez más por debajo de la banda de flotación pese a una nueva intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que hoy compró otros $20 millones.

La entidad que conduce Guido Sandleris realizó la operación a través del método de subasta, en la que adquirió la totalidad anunciada a un precio promedio de $37,5800. De esta forma con las intervenciones realizadas a lo largo de enero acumula compras por US$ 510 millones.

El dólar mayorista cerró a $37,51, diecinueve centavos debajo del final de ayer.

En el mercado de dinero entre bancos, conocido como el "call money", se operó a un promedio del 48% tasa nominal anual (TNA).

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$2,020 millones, de los cuales más del 50% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $37,55 y $38,71; con tasas del 38,92% y 40,27% respectivamente.

LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCRA FINALIZARON EN US$ 66.406 MILLONES

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron hoy en US$ 66.406 millones. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las Reservas arrojaron un saldo positivo de US$ 45 millones, informó la entidad en el Resumen de Variables Financieras.

En el mercado de cambios, el BCRA realizó compras por un total de US$ 20 millones a través de una licitación. Por último, se efectuaron pagos a Organismos Internacionales por US$ 81 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 1 millón.

EL BCRA COMPRÓ US$20 MILLONES A UN PROMEDIO DE $37,58

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró hoy US$20 millones a través del método de subasta, en la que adquirió la totalidad anunciada a un precio promedio de $37,5800. De esta forma con las intervenciones realizadas a lo largo de enero acumula compras por US$ 510 millones.

A principio del mes, el Central había anunciado a través de un comunicado que "mantendrá también la cautela en su estrategia de intervención cambiaria a aplicarse en caso de que el tipo de cambio se encontrase fuera de la zona de no intervención".