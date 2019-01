Vidal no adelanta las elecciones y se alinea a la estrategia de la Casa Rosada

En la Provincia se elegirán presidente y gobernador el mismo día, tal como quería Macri. La mandataria lo resolvió ayer y se lo comunicó a su jefe político. En su entorno aseguran que “gana en cualquier escenario”

María Eugenia Vidal decidió ponerle un abrupto final al último y vibrante capítulo de la novela política del verano. Luego de haber compartido tres actividades sucesivas con el Presidente, resolvió que no adelantará las elecciones en la Provincia.

De esta manera, todos los cargos bonaerenses se elegirán en octubre junto con los nacionales (ver aparte).

El posible desdoblamiento era impulsado por sectores del gobierno bonaerense y fogoneado además por los principales intendentes de Cambiemos. La fecha estimada era el 30 de junio y la idea oficial incluía también la suspensión por única vez de las elecciones Primarias.

Luego de aquellas actividades conjuntas con Mauricio Macri y un encuentro a solas la semana pasada, Vidal se reunió ayer sorpresivamente con su jefe de Gabinete, Federico Salvai, y tomó la determinación.

“No queremos que la gente vaya más veces a a votar, porque no nos parece cambiar las reglas de juego a poco de la elección. Y porque es más costoso”, justificó Salvai. “La decisión se tomó pensando en los bonaerenses, pensando en ellos y sin especulación electoral”, acotó.

Tras ese cónclave, Vidal comunicó la novedad tanto a Macri como al jefe de Gabinete nacional Marcos Peña, el funcionario que más resistía el posible adelantamiento junto con el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba. En la Casa Rosada, se respiraba un aire de satisfacción. “Están chochos”, decían en la Provincia.

Es que el Presidente y su círculo de confianza rechazaba el proyecto de desdoblamiento por considerar que conspiraba contra el intento de reelección de Macri. En los laboratorios del gobierno nacional sostenían que era perjudicial prescindir del empuje de Vidal en la misma boleta. La gobernadora tiene una buena aceptación en la Provincia e incluso diversas encuestas indican que mide hasta 10 puntos más que el Presidente.

En la Provincia sostenían la teoría del desdoblamiento en la lógica de asegurar el triunfo de Vidal y que el efecto de esa victoria contribuyera a empujar la candidatura de Macri. Además, decían que esa jugada iba a terminar descolocando al peronismo, que hoy no tiene candidato a gobernador lanzado. Y, de paso, “desinflar” la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, porque los intendentes del PJ, al jugar su suerte antes, no iban a empujar del mismo modo la postulación de la ex presidenta.

La decisión de Vidal, más allá de las explicaciones oficiales, implica allanarse a los deseos de Macri, su jefe político. Hace algunos días, un funcionario de trato diario con la Gobernadora le había confiado a este diario que no cabía esperar ningún gesto diferenciador con la estrategia de la Rosada. “Ni siquiera va a interpretar lo que diga Mauricio; va a hacer lo que diga Mauricio”, graficó. Y Vidal no se salió de ese libreto.

En aquél encuentro de la semana pasada, El Presidente se limitó a escuchar y propuso que se siguiera debatiendo el tema. “Háblenlo con Marcos”, le habría dicho a Vidal en relación a Peña. El mensaje era inequívoco: sin decirlo, Macri le había bajado el pulgar al proyecto que ayer terminó sepultado.

La decisión adoptada en el gobierno bonaerense no sólo es un mensaje de alineamiento con la estrategia de Macri que importa atar su suerte a la del Presidente. También es una emisión de señales hacia fuera de su espacio.

“María Eugenia no quería que se leyera este tema como una especulación de su parte”, dijeron altas fuentes oficiales. Y se mostraron convencidas de que Vidal “gana en cualquier escenario”, aún compartiendo boleta con Macri que recoge en el Conurbano aceptaciones por debajo del 30 por ciento.

En la Provincia le habían dado aire al proyecto y hasta se decía que había una suerte de entendimiento con Sergio Massa para avanzar en una serie de reformas legales necesarias para el adelantamiento. Incluso, hasta se creó una comisión bicameral para analizar el posible desdoblamiento que aún no terminó su dictamen.

Pero Vidal decidió dar por concluido el debate. Y sumarse a la estrategia oficial de que todos tributen para Macri.