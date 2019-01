Andújar: “El desafío es permitir al club terminar el estadio sin sobresaltos”

El arquero albirrojo, Mariano Andújar, habló en el marco del Media Day que realizó hoy el Club para presentar a su nuevo plantel y se refirió, entre otras cosas a su situación contractual.

El golero, en diálogo con La Redonda, aseguró que de momento no charló respecto a su renovación aunque no es algo que lo inquiete.

“Tengo que hacer una renovación y eso no depende sólo de mi, es de dos partes. Si el Club decide que mi tiempo acá ya pasó, lo entiendo. Nada va a borrar la relación que tenemos ni lo que hicimos juntos. Cuando llegue el momento nos sentaremos a ver. No hay ofertas de nadie y ni siquiera del club. Hay que hacer las cosas bien y dependerá del semestre que tenga”, destacó.

También dejó en claro que en su momento fue un orgullo que Boca se haya interesado en él, aunque manifestó que a su edad, hay cosas que ya no lo movilizan tanto.

“Yo en su momento dije que era un orgullo para mí en su momento porque era un grande de América. Es lindo que te quieran clubes importantes, hay etapas en las carreras en la cual es mejor jugar en equipos grandes. Yo tengo 35 años y quizás algunas cosas no me mueven tanto como a un chico de 22. No me quita el sueño, yo acá estoy cómodo. Si se daban las cosas perfecto porque ayudaba al club economóciamente y a mi también. Pero acá me siento muy querido y soy un agradecido a Estudiantes”, resaltó.

En otro orden, desde lo deportivo, confió que se está enfrente de un desafío que es respaldar a la institución con la construcción del estadio, buscando conseguir resultados deportivos con el material disponible.

“Es otro tipo de desafíos, no siempre los desafíos son salir campeón. Hoy estamos acompañando al Club, en hacer una campaña buena para que el club que invirtió en el estadio, no tenga sobresaltos deportivos. El desafío es ser competitivos con lo que tenemos. Sumar puntos y permitirle al club terminar el estadio sin sobresaltos, es el objetivo que tenemos”.

“Hay que tener paciencia, hay que ser competitivo e intentar todo el tiempo”, subrayó.