Amenazan con sanciones a las empresas eléctricas

El Gobierno prevé sanciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a las distribuidoras de energía por los cortes de luz que afectaron a vastos sectores de la capital federal y alrededores, anticipó ayer una fuente de la Secretaría de Energía.

“Cuando hay cortes de luz siempre hay sanciones del ENRE”, afirmó la Secretaría de Energía.

En este sentido, la fuente consultada remarcó que “se ha reducido la duración de los cortes de luz, y las empresas están cumpliendo con el plan de inversiones que nos presentan trimestralmente”.

CARRIÓ, ENOJADA

La diputada Elisa Carrió no se mostró satisfecha con esta explicación: “Las personas que están reclamando en Almagro tienen razón y lo peor de Edenor y Edesur que, además de que tienen aumentos que a esta altura no se justifica, es que ni siquiera te contestan el teléfono. Me pasó mil veces”, disparó.

Y agregó: “No puede ser que a veces uno tenga que recurrir a relaciones institucionales para que pueda recuperar la luz el barrio. Así me lo pedían a mi en Barrio Norte”.

La queja tiene que ver con que, como anunció el Gobierno nacional, este viernes se aplicará el aumento en la tarifa de la electricidad, suba que podrá llegar hasta el 32%.

Fue el día posterior a una jornada donde la térmica superó los 45 grados y los cortes de luz se multiplicaron. Para los primeros minutos del miércoles, la cantidad de usuarios sin servicio ascendía a más de 146 mil. Y cerca de las 9, todavía quedaban unos 68 mil. Anoche, esa cifra se redujo un tercio, pero las quejas de los clientes continúan

Varias zonas porteñas sufrieron en los últimos días cortes de suministro eléctrico, como consecuencia principalmente de las elevadas temperaturas que superaron los 40 grados de sensación térmica.

Una de las zonas más afectadas en la Ciudad de Buenos aires fue la de los barrios de Boedo y Almagro, donde hubo vecinos y comerciantes desesperados, que salieron a cortar la calle.

En territorio de Edesur, que incluye Capital y Gran Buenos Aires, algunos de esos cortes son programados, pero la mayoría se debe a fallas en el servicio de media tensión, según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Vecinos de Hudson también suferieron un extenso corte del servicio eléctrico el último domingo.

“Las interrupciones pueden deberse a fallas en el equipamiento o a exceso de demanda eléctrica que actúa en las protecciones asociadas para que no se quemen los equipos”, había explicado a este diario un vocero de la distribuidora eléctrica durante la tarde del martes, cuando los apagones empezaban a multiplicarse.

De Edenor eran 15.900 los los usuarios sin luz pasadas las 17.40 de este miércoles, especialmente en el municipio de Tigre y los barrios porteños de Palermo, Belgrano y Villa Urquiza. Desde esa distribuidora indicaron que “son cifras normales, esperables en días de calor”.

Durante el martes, hubo en total 215.617 usuarios de Edesur sin luz, mientras que en la zona que explota Edenor, fueron 263.268 los afectados.

En nuestra ciudad, también los cortes de luz afectaron a miles de vecinos en medio de la ola de calor (ver página 9).

Al combo de elevadas temperaturas y masivos cortes de luz también habrá que sumar los aumentos de hasta 32% en los servicios de electricidad que prestan Edenor y Edesur.