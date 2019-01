Pico y Pampita: los vaivenes de una pareja top pero conflictiva y marketinera

A semanas de su nueva reconciliación, volvieron a distanciarse. En el medio, rumores de infidelidad, un cortocircuito comercial y un reclamo por un ticket de avión en primera para México

Surfeando las olas de una tercera crisis, Pampita y Pico escriben así un nuevo capítulo en su historia de amor, una relación marcada por los vaivenes aunque, también, por los conflictos y por los billetes. Un repaso por su ruidoso romance.

BLANQUEO

Blanquearon a fines de 2016, tras meses de especulaciones, y algunos encuentros esporádicos, como el recordado touch and go en Ibiza, en donde se los vio juntos por primera vez y súper acaramelados en un yate. Aunque, a meses del escándalo del motorhome, en marzo de ese año, ella se escapó a Miami para verlo jugar un partido...

Pico remó y remó y, finalmente, tras mucho insistir, cortó con la decisión de libertad que Pampita mantenía, y que la hizo ir a venir con Nacho Viale, tratando de encaminar una relación que no funcionó. Con el game remontado, el tenista y la modelo consolidaron un romance que, sin dudas, fue el más buscado por los flashes del verano 2017 en Punta del Este, convirtiéndose en la pareja más top del ambiente.

“Estamos los dos fascinados y todo es un programón: caminar, tomar sol, tirarnos en las reposeras, charlar. Estamos alucinados con estos días que nos pudimos hacer para disfrutar”, reveló en aquel entonces Pampita, que sentía paz en su vida por primera vez en mucho tiempo, tras el torbellino emocional que sufrió con su separación de Benjamín Vicuña.

Instalados en la costa uruguaya, la modelo y el tenista no se anduvieron con vueltas a la hora de alquilar una casita. Pasaron el verano en Villa Nautilus, un nidito de amor de 1250 metros cuadrados, con vista al mar y dos piscinas, emplazado en un edifico sobre tres hectáreas de terreno rodeado de naturaleza, bajo un marco de absoluta intimidad. Claro que ellos no tuvieron que desembolsar la renta porque el alquiler era parte de un paquete de verano que le ofrecieron a la pareja más hot de la TV argentina y que mezcló descanso con trabajo: porque Pico y ella cobraban 14.000 dólares por ir a un evento y sacarse fotos con la marca y los empresarios. Desde entonces se dijo, algo que sonó más de una vez, que el interés económico, muchas veces, alargó más de la cuenta la relación.

CRISIS I

El amor, que incluyó mudanza juntos, duró menos de un año porque a fines de 2017, una temporada en la que Pampita pisó fuerte en la televisión como jurado de “Bailando por un Sueño”, el sueño se derrumbó. La poca actividad en las redes sociales, donde siempre habían sido activos, dedicándose melosos comentarios y corazoncitos, los delató. Ellos jugaron al mudismo. Nadie quería hablar hasta que confirmaron la separación, sin motivos aparentes.

RECONCILIACIÓN I

Tras semanas de incertidumbre, los tortolitos volvieron a coincidir en Punta del Este en enero 2018. Ella por un lado, y el por el otro, aunque en el mismo lugar, los rumores de romance comenzaron a crecer. Sin embargo, la confirmación de la segunda oportunidad para su comentado amor llegó a fines de ese mes cuando la modelo festejó sus cuarenta años con un súper fiestón en México al que, obvio, asistió Pico y, desde allá, le anunciaron a todo el mundo que lo iban a volver a intentar.

CRISIS II

Pasaron las semanas, todo parecía viento en popa, Pampita estrenó su programa de cable en Telefé con una entrevista exclusiva a su novio, a quien ¡hizo llorar! de la emoción. Los resultados del envío no fueron los esperados: la prensa comenzó a presionar a la modelo que, de a poco, empezó a hundirse en una nueva depresión que la hizo renunciar a su programa, que llevaba su nombre, y a distanciarse, una vez más, de Pico Mónaco. Sin información sobre lo que había pasado, el tenista se las tomó a Rusia y Pampita, desorientada y desesperada, viajó en un fin de semana para tratar de reconquistarlo, algo que no pasó. Dicen que él no estaba seguro de a dónde iba la relación, con la presión de ella encima: quería casarse y tener un hijo, dicen. Mientras el tiempo pasaba, ella adelgazaba y no hablaba con la prensa. Hasta que, de a poco, comenzó a relajarse y, mientras vinculaban al ex deportista con algunas chicas del ambiente, ella empezó a salir y, a mediados de año, mantuvo una misteriosa relación con Polito Pieres, aunque nunca lo blanquearon.

RECONCILIACIÓN II

A fines del año pasado, los encuentros esporádicos entre Pampita y Pico comenzaron a ser noticia en los portales. Ellos hablaban del cariño enorme que se tenían aunque ninguno se animaba a dar ese paso: la confirmación. Pero estos encuentros secretos no pudieron mantenerse durante mucho tiempo. Una nota a Mónaco, en la que dijo que iban “paso a paso”, le dio más tela para cortar a la prensa rosa que daban por hecha una nueva reconciliación. La confirmación oficial llegó, otra vez, desde Punta del Este, en donde volvieron a mostrarse juntos y felices a principios de 2019. De hecho, allí volvieron a hacer lo que mejor les salió como pareja exitosa: facturar. Otra vez, los tortolitos facturaron a lo loco (en dólares) y, dicen, una ausencia de Pampita a un evento, por el que Mónaco habría perdido varios miles, habría sido un punto álgido en la nueva crisis que pronto se avecinaría.

CRISIS III

Tras el festejo de cumpleaños de Pampita, que le organizó Mónaco en su restaurante, y después de dedicarse enamoradizos posteos en las redes sociales, un tuit de Pampita sorprendió esta semana al anunciar, en común acuerdo, una nueva separación. “Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos. Estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones”, dijo ella. Él reconfirmó, retuiteando el mensaje de Caro: “Lo repito, espero que nos dejen transitar este momento en paz, y q por favor no inventen o hagan falsas especulaciones cuando la única verdad está escrita acá”. Aunque después, furioso, salió al cruce de las versiones de infidelidad y de pérdida económica: “RESPETO. Es lo único q les pedimos, o esa palabra no la entienden? Dejen de inventar historias POR FAVOR! La única verdad está en el tuit de Carolina. Es increíble q no alcance con la palabra nuestra, y q tengamos q salir a desmentir todas estas boludeces”.

LAS ESPECULACIONES

Obvio, nadie les hizo caso y las especulaciones siguieron. Según trascendió, la relación venía cacheteada por aquella pérdida económica que el tenista habría tenido por culpa de la modelo, quien se habría vuelto antes de lo previsto a Buenos Aires. Y en la jungla de cemento todo terminó de explotar porque, al parecer, Caro encontró un mensaje en Instagram que no le gustó ni un poco y no anduvo con vueltas: “Hasta acá llegó mi amor”. Picarón, Mónaco habría dejado cabos sueltos con una joven de 26 años del jet set en el que se mueve, y a quien había conocido en un gimnasio, y Pampi, ávida stalkeadora, lo enganchó y no le dio chance a nada. Tras lanzar el tuit explosivo en su cuenta de Twitter, la modelo armó las valijas y se mandó a mudar a México, a donde, en principio, cuando todo era color de rosas, iban a ir con Pico. Y este tema es motivo de conflicto porque, según dicen, ella se iba a encargar de conseguir por canje el hotel en Cancún, en el que festejó sus 40, y él tenía que pagar los pasajes, en primera, claro. Tickets que la sexy morocha usó y que, ahora, el devenido conductor de tevé le reclama porque, obvio, él no subió al avión sino que se fue a hacer su duelo a Tandil, desde donde tuitea mensajes optimistas, pidiendo “paz”.

¿RECONCILIACIÓN III?

Algunos portales están haciendo encuestas sobre la posibilidad de que los tortolitos más top pero más conflictivos del ambiente se den una nueva chance. Los más agoreros no lo creen aunque los más esperanzadores dicen que sí y se agarran de aquella visión que tuvo Pitty, la numeróloga, que, el año pasado, cuando atravesaban lo más profundo de la anteúltima crisis, dijo que no sólo se iban a reconciliar sino que, además, iban a tener un hijo juntos… Todavía es muy pronto, y hay algunos que dicen que, próximamente, podrían filtrarse fotos de la infidelidad de Pico con la joven que le habría quitado el sueño mientras, a su lado, estaba una de las mujeres más lindas del país aunque, también, una experta en engaños a la que no es fácil engañar. Recordá, Pico, que ella fue la que descubrió “lo peor que una mujer puede ver” en el recordado motorhome, donde estaba Vicuña, la China, la palta y la mantita de Nepal.