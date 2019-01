“Que me dirija Gallardo es clave para quedarme”

| Publicado en Edición Impresa

Tras la salida de Gonzalo Pity Martínez rumbo al Atlanta United de la MLS, uno de los temas que tiene en vilo al Millonario es la continuidad de Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano contó que su idea es continuar en la institución, aunque con una condición.

Dejó en claro que Marcelo Gallardo es el factor fundamental en su intención de continuar en River: “Me siento muy orgulloso por tener un entrenador así porque es una persona que te exige, que te quiere y cuando tiene que decirte algo te lo dice. Es una persona demasiado enfocada en su trabajo, en su día a día, a mí me impresionó. Hoy yo no me quiero ir de River por él, Gallardo sacó lo mejor de mí, es clave y estaré muy agradecido, él es como un papá”.

“Mi corazón me dice que debo estar el 6 de enero con River, volver a Argentina. La verdad estoy muy contento allá. Todos lo saben, yo le expresé mi deseo al presidente y al técnico de continuar”, comentó el ex mediocampista del Porto de Portugal desde Colombia.

Más allá de su deseo, Quintero sostuvo que pedirá una mejora en su contrato y que cuenta en su poder con una oferta del fútbol asiático: “Estoy muy agradecido con River porque me dieron la oportunidad. Quiero llegar a Argentina para arreglar la parte económica, pero en mi caso ahora no pienso en China, aunque sea algo muy grande”.

El Millonario vuelve el próximo domingo 6 de enero, dónde todos los players deberán presentarse en el Monumental para comenzar con la pretemporada.

El primer día consistirá en un trabajo exclusivo del cuerpo médico, quienes harán los chequeos de rutina a los futbolistas para constatar que todo marcha bien y después de eso el plantel viajará a Punta del Este donde se llevará a cabo gran parte de la pretemporada.