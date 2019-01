Dos mujeres platenses muertas en un fuerte choque en la ruta 2

Viajaban hacia San Clemente con otros familiares, cuando un auto impactó al suyo en la parte trasera. Hay tres heridos

| Publicado en Edición Impresa

La tragedia que todos los veranos dice presente en las rutas argentinas golpeó por estas horas de lleno a una familia platense. Dos mujeres murieron por un fuerte choque en la Autovía 2, cerca de Las Armas, mientras que otros tres ocupantes del mismo vehículo, entre ellos un nene de 3 años, sufrieron heridas y se recuperan. Todo empezó a las 7 de la mañana del jueves, cuando Alberto Rizzo; su mujer Roberta Minio, la hija de ambos, Soledad, el nieto del matrimonio y la cuñada de Rizzo, Juana Minio, partieron desde Barrio Aeropuerto hacia San Clemente del Tuyú en un Volkswagen Gol Trend para disfrutar de unas vacaciones en la playa.

Cerca de las 10, Rizzo se percató de que se habían pasado y decidió parar en el cantero central de la Autovía, a la altura del kilómetro 306, donde hay un retorno, para cerciorarse de su ubicación en los teléfonos celulares. “Le dije a mi hija retomo acá porque para mí nos pasamos y me pongo en el medio porque es más ancho”, contó Rizzo a este diario a poco de recibir el alta médica del Hospital de Maipú.

Querían evitar lo que finalmente sucedió: un Volkswagen Fox impactó de lleno la parte trasera del auto de la familia Rizzo Minio, destruyéndolo casi por completo.

“No sé qué pasó, no entiendo a este muchacho. Iría fuerte, quiso pasar a otro, no lo entiendo. Yo sinceramente no vi nada porque además me desmayé, pero la policía nos dijo que estábamos bien parados”, relató Rizzo.

Como consecuencia del golpe, Juana Minio, cuñada de Alberto, murió en ese instante, mientras que Soledad, su hija, fue trasladada de urgencia en estado crítico y falleció poco después.

A Alberto lo llevaron a Maipú mientras que a su esposa Roberta la trasladaron a Mar del Plata, donde continúa internada recuperándose de las heridas sufridas y con asistencia especializada ya que sabe del fallecimiento de su hija y su hermana. “Está shockeada por la noticia”, aseguraron desde la familia.

“Estoy un poco dolorido, pero bien”, señaló Alberto a la salida del centro asistencial de Maipú.

Desde allí debe viajar a Mar del Plata para ver a su esposa (”creo que me voy a tomar un taxi, no sé”, comentó) y recién después pasar por la Comisaría de Las Armas para interiorizarse sobre el choque.

Soledad Rizzo Minio era abogada, se desempeñaba en el Poder Judicial y vivía en la zona de 10 y 39, mientras que Juana Minio residía junto a su hermana y su cuñado en la casa de Barrio Aeropuerto desde donde partieron para iniciar unas vacaciones que terminaron en tragedia.