Natacha Jaitt ratificó la denuncia por violación y llevó pruebas: "Necesito que estén presos"

Además del cineasta, la actriz identificó al otro agresor. Su abogado aseguró que pidieron la detención de los dos acusados

La mediática Natacha Jaitt ratificó y amplió este mediodia la denuncia que había radicado el sábado en una comisaría del barrio porteño de Belgrano, en la que aseguró que fue drogada, golpeada y violada por dos hombres, uno de ellos amigo suyo.

Tras la declaración ante el juez Martín Yadarola, a cargo de la causa, Jaitt se descompensó y debió ser asistida por su hermano Ulises y su abogado Alejandro Cipolla.

El letrado explicó en declaraciones a la prensa en la puerta de los tribunales de Talcahuano 550, que "el juez que entiende en la causa decretó secreto de sumario", por lo que ni ellos ni los defensores de los acusados pueden acceder al expediente hasta que esa calificación “se levante”.

Por su parte Jaitt recordó que “el jueves por la noche, madrugada del viernes” se encontró para cenar con Pablo Yotich (37), su “amigo desde hace ocho años” y que “nunca” le insinuó ningún deseo sexual.

“Cerca de las cuatro de la mañana cayó un amigo de él, Maximiliano Giusto, con cervezas, me quedé sentada en el sillón y conversamos. En un momento me fui al baño, volví y seguí tomando mi copa de vino, hasta que me empecé a sentir mal”, recordó la mediática.

Jaitt recordó que esa madrugada, "antes de desvanecerse", le dijo a su amigo Pablo que "se sentía mal, mareada".

“Cuando me desperté estaba en la cama con los dos hombres y me ardía la parte genital, no tenía fuerzas para levantar el peso de mi propio cuerpo”, detalló la mujer y aseguró que “el gordo” la agarró violentamente del cabello para obligarla a que le practicara sexo oral.

Jaitt relató con detalles lo ocurrido esa noche en la casa de Yotich, ubicada en Montañeses 1853, y afirmó que en un momento “el gordo le empezó a tirar la ropa encima y le dijo: salí, salí, ya no nos servís. Levantate y andate”.

“Me vestí como pude y tambaleando bajé (del piso 12 en donde se encontraba) y me tomé un taxi, que me llevó hasta mi casa”, detalló la mediática y ante las cámaras de televisión presentes en la puerta de los tribunales le pidió al taxista que ese día la llevó que "por favor se presente ante la justicia para dar su testimonio".

A través de las redes sociales, Jaitt afirmó que Giusto es "socio de Yotich en el Polo audiovisual" de la localidad bonaerense de Merlo y que ambos "están prófugos" desde el día del hecho.

Por su parte, el abogado de la mediática aseguró que “los médicos forenses le realizaron las pericias pertinentes, tomaron muestras” y que “hay que esperar los resultados”.

En la causa interviene la Secretaría 113 del Juzgado Criminal y Correccional 4.