Aumenta la preocupación de deudores de préstamos hipotecarios UVA en La Plata

Ya suman cerca de 300 familias de la Ciudad que se reunen en un grupo que busca alternativas para superar la crisis desatada

La preocupación por el pago de los créditos Hipotecarios a través de las Unidades de Valor Adquisitivos (UVA) crece en la Ciudad y se suman familias con el correr de los días a una movida local de tomadores de esos créditos -la mayoría en los bancos Nación y Pr-ovincia- quienes formaron el grupo Hipotecados UVA La Plata y se reunen en un local de plaza Moreno para buscar alternativas a la situación crítica que se les planteó con el alto índice inflacionario registrado en 2018.

El viernes pasado se reunieron otra vez y recibieron más familias preocupadas por la situación que atraviesan. “La idea es unificar algunos criterios para dar batalla y que lo arrancó como un sueño no se transforme en una pesadilla imposible de afrontar”, dijo Matías Troncozo, uno de los referentes locales de Hipotecados UVA La Plata.

Una de las posibilidades que habían surgido en los últimos días fue la de extender los plazos de los préstamos. Esta herramienta de gestión para seguir con el crédito hipotecario fue rechazada por la mayoría de los integrantes de los deudores de los créditos hipotecarios.

“Se estira la agonía, se multiplica el monto a pagar y crece el capital adeudado. Además, nadie sabe los términos en los que se otorgaría esa prórroga y a quien se lo brindarían”, agregaron fuentes de la asociación local de tomadores de créditos UVA.

DOS CAMINOS

En esta asociación evalúan dos caminos a proponer ante autoridades gubernamentales y de las entidades bancarias.

Uno es modificar el índice inflacionario por el índice de aumento salarial. Esta idea esta en pleno proceso de evaluación por parte de asesores legales y económicos a los que pueden llegar los integrantes de Hipotecados UVA La Plata.

La otra variante es la de pasarse a un sistema de crédito hipotecario común. El cambio sería sustancial. De utilizar esta variante los deudores devolverían 5,2 veces más el dinero que tomaron, pero si siguien con el crédito tal como está llegarían a devolver 16 veces la suma que recibieron para encarar el emprendimiento de la vivienda familiar.

Troncozo volvió a indicar que “la extensión del plazo del crédito se puede utilizar una sola vez y como las proyecciones no son las mejores, no resulta conveniente llevarlo a la práctica. Aún más, hubo caso de tomadores de los créditos UVA que fueron a averiguar y no había datos concretos para que les respondan sobre la conveniencia y términos de esas hipotéticas cláusulas.

La inflación galopante de 2018 les generó aumentos del 30% en sólo seis meses y del 47% a lo largo del 2018, a quienes tienen estas deudas hipotecarias.

En distintos lugares del país incluso se han autoconvocado familias formando “colectivos regionales” para protestar cada semana contra los bancos y las autoridades, “rogando por alguna solución”.

Hubo casos en los que en la primera cuota pagaron $ 11.000 y en diciembre último pagaron cerca de $ 18.000, lo que representa más del 50 % de aumento.

En nuestra ciudad, el colectivo regional de hipotecados llega a las 300 familias, según informaron ayer los integrantes de este grupo que se reune en un local sindical de 50 casi esquina 14.

“Necesitamos una solución, no podemos vivir angustiados, debería haber un marco regulatorio que proponga que la cuota no supere el 20 % o 25 % del sueldo. Nosotros estamos pagando a mediados de mes, con morosidad, porque antes nos resulta imposible”, indica la mayoría de quienes concurren a las reuniones semanales del grupo de deudores de créditos hipotecarios.

Estos créditos nacieron en la necesidad de obtener una primera vivienda fomentada desde el Gobierno nacional, con una herramienta de financiación que creció en los años 2016 y 2017. Pero que ahora parece convertirse en una “bomba de tiempo” en manos de miles de familias que recurrieron a los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo, un coeficiente que ajusta las cuotas y el capital del crédito hipotecario con el costo de vida, a la que se le suma una tasa nominal anual fija que empezó en 3,5% y ahora llega hasta un 8%) como único mecanismo para acceder al techo propio, y que la muy elevada inflación se encargara de dinamitar como opción viable para este fin. En la Provincia los tomadores de Créditos UVAS son alrededor de 25 mil familias, siendo el Banco Provincia de Buenos Aires la segunda entidad que más créditos otorgó detrás del Banco Nación.