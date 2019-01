Globos de Oro: “Roma” comenzó su cosecha en la apertura de la temporada de alfombra roja

En una ceremonia sin grandes ganadores, la cinta mexicana se llevó el premio a mejor película extranjera. “Green Book”, con tres trofeos, fue la máxima galardonada de la velada

La Asociación de la Prensa Extranjera entregó anoche sus galardones a lo mejor de la temporada cinematográfica y televisiva, los Globos de Oro, que dan el puntapié inicial a la temporada de alfombra roja de Hollywood que culminará el 24 de febrero con los Premios de la Academia.



Y si bien los Globos de Oro, elegidos por un centenar de periodistas extranjeros, son considerados galardones sin gran valor predictivo respecto a lo que puede pasar en los Oscar, en una temporada sin candidatos claros como en otros años, se esperaba que asistiéramos ayer al primer paso de “Nace una estrella” o “Vice” hacia la estatuilla más preciada del año.



Pero ese paso, en una noche de premios muy divididos, lo darían “Green Book”, la más ganadora de la noche con tres premios incluido mejor comedia, y “Roma”, ganadora como mejor película extranjera (no podía concursar en esa categoría y también en mejor película dramática, por las reglas de la ceremonia; sí podrá hacerlo en los Oscar) y del Globo de Oro a mejor dirección, contra varios de los competidores que enfrentará, seguramente, en los Oscar.

La cinta mexicana comenzó así su cosecha de premios con dos galardones, en la fiesta de la 76º edición que premió a “Bohemian Rhapsody” como mejor película dramática, a “The Kominsky Method” (está en Netflix) como comedia televisiva y a “The Americans” como drama para tevé.



La noche arrancó con un monólogo que dieron los conductores, Andy Samberg y Sandra Oh (que ganaría un Globo de Oro por su protagónico en la serie de tevé “Killing Eve”, que todavía no se vio en Argentina), que jugó a tontear aunque no terminó de contagiar a los presentes, lejos del estilo descontracturado que suele movilizar la gala, fuertemente lubricada con alcohol y desparpajo.



Luego, llegaron los primeros premios, que se enfocaron en la tele: Michael Douglas ganó como mejor actor de comedia televisiva por “The Kominsky Method” (cerró con dos premios) y siguieron premios para “Spider-Man: un nuevo universo” (mejor película animada; en cines desde el jueves) y Richard Madden (Robb Stark, de “Game of Thrones”, ganó como mejor actor dramático de televisión por “Bodyguard”, que puede verse por Netflix).

Y rápido, llegó el primer gran premio de la noche: “The Americans”, tantas veces olvidada por los grandes premios, se llevó en su última temporada su primer Globo de Oro a mejor drama televisivo.



En la gala donde se celebraron los talentos y las carreras de la comediante Carol Burnett y el actor Jeff Bridges, la tevé repartió sus premios (ganaron 9 producciones diferentes, y solo dos repitieron premio).

La tendencia dividida se dio también en cine. Los primeros galardones que se entregaron fueron los musicales: la espectacular banda sonora de Justin Hurwitz para “First Man” se llevó un Globo de Oro, y la canción de Lady Gaga, “Shallow”, ganó previsiblemente en la categoría de mejor canción: el corte comercial de la banda sonora de “Nace una estrella” le dio a una de las películas favoritas en el prode de la temporada de premios su único Globo de Oro de la noche.



El premio a mejor drama, para la cual era la candidata, se lo llevó por absoluta sorpresa la fallida pero finalmente emocionante “Bohemian Rhapsody”, que en el cierre de la ceremonia ganó sus dos premios, mejor actor (Rami Malek) y mejor drama.



La ceremonia se movió casi como un trámite, sin grandes momentos cómicos o declaraciones políticas a pesar del clima que se vive en Estados Unidos y de una Hollywood unida casi unánimemente contra el actual presidente del país, Donald Trump: recién cerca de la hora y media de ceremonia, una ganadora, Regina King (mejor actriz de reparto en cine por “If Beale Street Could Talk”) usó el micrófono para hablar de la situación social y desafió el tiempo que brinda la ceremonia a los ganadores. Sobre el final Glenn Close (mejor actriz dramática) inspiró con un monólogo sobre la mujer como más que una “esposa” (ganó por “La esposa”). Y casi nada más se escuchó sobre el presente en toda la velada.



Y nada, directamente, fe lo que se llevó Amy Adams, candidata a dos Globos de Oro pero que no ganó ni por su rol de reparto en “Vice” (la máxima nominada de la noche) ni por su rol protagónico en “Sharp Objects”, la serie de HBO.



En una noche de premios divididos sin grandes ganadores, “Green Book” (se estrena en Argentina el 14 de febrero) sería la película más ganadora de la noche, con tres premios: fue elegida mejor comedia (por sobre la favorita, “La favorita”) y se quedó además con el galardón a mejor actor de reparto (Mahershala Ali, actor de “Moonlight”, la cinta que lo llevó a la fama y le valió un Oscar) y mejor guion, posicionándose en la pelea por el Oscar junto a “Roma”.



La película es protagonizada por el argentino Viggo Mortensen, quien fue a la ceremonia con medias de San Lorenzo, fiel a su rol de embajador del equipo de Boedo. Pero el papel de Viggo en el filme no ganó el Globo de Oro a actor protagónico en comedia, que se llevó, previsiblemente, Christian Bale, por su rol como Dick Cheney en “Vice” (llega a los cines el 24 de enero), para el que engordó 20 kilos.



“Gracias a Satán por inspirarme a interpretar este rol”, dijo sobre interpretar al político estadounidense. Fue el primer premio de la noche para “Vice”, la máxima nominada de la velada con seis opciones, pero que solo se llevaría ese premio.