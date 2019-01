Desábato se calza el buzo de DT para poner primera en Reserva

Tendrá el desafío de potenciar una buena camada de juveniles como, por ejemplo, varios de los integrantes de la Quinta subcampeona del año pasado. Salinas será su ayudante

Leandro Desábato comienza con una nueva etapa en su vida profesional poniéndose al mando de la Reserva de Estudiantes. En la mañana de hoy dirigirá su primer entrenamiento en el Country Club y luego será presentado de manera oficial en la sala de prensa. Pablo Quatrocchi, quien dirigió al equipo el último semestre, volverá a dedicarse ciento por ciento a la coordinación de las divisiones juveniles.

El Chavo colgó los botines en la pasada pretemporada y se tomó seis meses para capacitarse como director técnico. En diciembre del año pasado viajó a Europa junto a Leandro Benítez para conocer como trabajan Mauricio Pellegrino, Nelson Vivas y Mauricio Pochettino en sus respectivos equipos.

En cuanto a su cuerpo técnico, el mismo estará conformado por todos hombres de la casa que vienen trabajando en las juveniles del club. Su ayudante de campo será Gustavo Salinas, quien dirigió a la Quinta División subcampeona el año pasado, la preparación física estará a cargo de David Filomeno y Marcelo Salinas será el entrenador de arqueros.

LOS DESAFÍOS DE DESÁBATO

En Reserva los resultados no importan demasiado, aunque los mismos siempre aportan otra tranquilidad a la hora de trabajar. Pero al igual que ocurre en las divisiones juveniles, lo esencial es formar a los jugadores del club para que lleguen de la mejor manera a la máxima categoría.

Desábato tendrá a su disposición a juveniles con mucho potencial y su mayor desafío será poder potenciarlos al máximo y brindarle alternativas reales al cuerpo técnico de Primera. La categoría 2000, que en el 2018 llegaron a la final de Quinta en la Superliga Juvenil, se espera que tenga mucha presencia en esta temporada.

Teniendo en cuenta la tendencia de los últimos años, serán pocos los jugadores que bajen desde Primera. El proyecto del club contempla a la Reserva como el último escalón formativo y, por ende, la prioridad la tienen los jugadores jóvenes formados en la institución. Igualmente, y por pedido puntual de Benítez, en algún que otro encuentro puede aparecer algún profesional.

En cuanto a la competencia oficial que tendrá el equipo durante el primer semestre, la misma será atípica. Teniendo en cuenta que sigue el mismo calendario que la Superliga, solamente jugará diez encuentros y en abril dejará de competir. Por el momento Estudiantes marcha novena con 23 unidades a 13 del líder San Lorenzo.

El primer encuentro del año, más allá de los partidos amistosos que se realicen durante las próximas tres semanas, será el fin de semana del domingo 27 de enero contra Vélez en la cancha número 5 del Country Club. Más cercano a la fecha se conocerá el día y horario, que generalmente suele ser por la mañana.

Las restantes fechas son contra: San Martín de San Juan (V), Patronato (L), Argentinos (V), Talleres (L), Racing (V), Gimnasia (L), Huracán (V), San Martín de Tucumán (L) y Unión (V).

PARA GUSTAVO SALINAS, TRABAJAR CON DESÁBATO “ES ESPECIAL”

Gustavo Salinas, quien dejó su cargo en la Quinta para convertirse a partir de este año en colaborador de Desábato, habló con este medio en la previa del arranque de la pretemporada sobre esta nueva etapa en su carrera. Habló de los desafíos de la Reserva para esta temporada y expresó qué siente que lo hayan elegido para acompañar al Chavo.

“Este nuevo desafío me genera mucha ilusión, creo que me llega en un muy buen momento personal y sin dudas que es un gran desafío desde lo profesional, una linda oportunidad que me da al club para poder seguir creciendo”, comenzó indicando el Lomo, como lo conocen todos en Estudiantes.

Al ser consultado por cuál es el principal objetivo de la Reserva, dejó en claro: “Principalmente es tratar de mejorar al jugador para que estén preparados para cuando el director técnico de la Primera División los necesite, entendiendo que los que componen dicho plantel, en su mayoría, son jugadores muy jóvenes”.

Por último contó qué le genera ser el ayudante de campo de Desábato: “Sin dudas que es especial trabajar con el Chavo por todo lo que ha logrado en el club, espero aprovechar su gran experiencia y trayectoria para crecer y mejorar día a día”.

Salinas viene trabajando hace tiempo en las divisiones juveniles de Estudiantes. Comenzó en la Liga Metropolitana y luego pasó a dirigir AFA debido a sus buenas cualidades como formador. La última temporada estuvo a cargo a la Quinta y, tal como se indicó anteriormente, llegó hasta la final en la Superliga Juvenil.

