Sabrina Rojas habló y dio los motivos de la separación con Luciano Castro

Luego de que ambos decidieran salir a blanquear su separación, Sabrina Rojas habló y dio detalles de su distanciamiento de Luciano Castro.

En un móvil con Intrusos desde Mar del Plata, donde la (ex) pareja está de vacaciones junto a sus dos hijos, Rojas contó por qué ahora decidieron confirmar la ruptura.

"Somos una pareja totalmente común, no somos Marcelo Tinelli ni tenemos estrategias de prensa, hacemos lo que podemos", arrancó Sabrina desde Mar del Plata, donde todavía está de vacaciones en familia junto a Castro. "Pensamos que si no contestábamos íbamos a generar un halo de misterio y si decíamos 'estamos juntos' íbamos a mentir. Quisimos frenar la pelota".

Al revés de lo que trascendió, no hubo un episodio puntual que los llevó a dar el paso. "Hay un desgaste de la vida, no hay una fecha. La rutina trae un desgaste tremendo, pero no pasó nada. Hubo hastío", definió.

También contó qué ocurrió la noche de la publicación del posteo del escándalo. Ella estaba en un cuarto mirando la película Qué pasó ayer con sus dos hijos y Luciano profundamente dormido en otra habitación cuando le avisaron que había movimientos extraños en su cuenta. Despertó al actor y juntos llamaron a un chico, que no quiso identificar, que les solucionó el problema enseguida. "La sensación es como si te hubieran entrado a robar en tu casa", recordó.

Con respecto a las infidelidades, otro de los temas que sobrevoló a la hora de hablar de la ruptura, Sabrina no dio una respuesta precisa: "Todos hemos metido los cuernos y nos han metido", respondió, y después comentó que nunca había pescado al actor en un engaño, pero que a lo largo de los nueve años sí tuvo sospechas o preguntas sobre determinadas mujeres. "¿Actrices?", quisieron saber en el panel. Y Rojas aportó: "No, también están las maquilladoras, peinadoras, hay una larga lista".