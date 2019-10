La complicada misión de sacar turno para hacer la VTV: ¿cuál es el problema?

Por Internet o vía telefónica termina siendo una verdadera odisea. Y los que van sin reserva previa demoras no menos de 4 horas en cumplir con el trámite

Para octubre ya no hay fechas disponibles y hoy todavía no habían habilitado noviembre

No son pocos los automovilistas que al ver la largas colas que se forman sobre Avenida 19 frente a la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV), incluso no siendo plena temporada, optan por pedir turno y de esa manera evitarse la espera que llega hacer de no menos de tres horas.

Sin embargo, ya sea por Internet o a través de la línea gratuita habilitada para solicitar turno se encuentran no con menos trabas que terminan haciendo casi imposible lograr el objetivo.

Los que esta mañana ingresaban al sitio para reservar un turno de manera on line se encontraban con que para octubre ya no había disponibilidad, mientras que las opciones de noviembre y diciembre no estaban habilitadas, de manera que no podían hacer la solicitud.

Y si intentaban a través del 0800-345-3888, sistemáticamente una grabación informaba que "en estos momentos todos nuestros operadores se encuentran ocupados, intente más tarde". Es decir que tampoco la vía telefónica permitía sacar turno para cumplimentar con un trámite que cada vez cuesta más caro, y pese a ser obligatorio no parece que le faciliten las cosas a la gente para que hacerlo no sea una odisea.

Según pudo averiguar eldia.com, en la web de la VTV no habilitan la posibilidad de sacar turno otro mes hasta que el que está abierto no se complete. De esta forma, además de no poder elegir el mes en el cual llevar el auto para hacer la verificación, si llega a encontrarse con que no hay más turnos disponibles, como sucedía esta mañana, tiene que esperar hasta que habiliten otro para recién entonces hacer la reserva, que en este caso sería recién para noviembre.

De acuerdo a lo que se informó, eso responde a que la gente pide turno para más adelante y después se olvida o no va y esa reserva se pierde, de manera que prefieren concentrar los turnos asignados en un menor plazo.

Y respecto de lo imposibilidad de comunicarse a través del 0800 obedece a que se trata de una línea que atiende a nivel provincial, para las casi 60 plantas que hay en territorio bonaerense, de manera que la demanda es alta y evidentemente la capacidad de respuesta no está a tono con lo que se requiere.

Ahora, si las largas colas no lo amedrentan, sepa que las demoras en la planta de Avenida 19 siguen similar a las de la semana pasada, cuando desde que el conductor se pone en la cola y hasta que sale con la oblea, o no, pasaron no menos de cuatro horas. "Eso se debe a que hay un mayor control en la vía pública y a que en las plantas nacionales ya no le hacen la VTV a vehículos particulares que antes sí lo hacían", afirma Ernesto Vaccarini, titular de la planta de Avenida 19, donde por día están atendiendo entre 650 y 700 automóviles, por encima de la media aunque no alcanza los números de diciembre o enero.