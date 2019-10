Para el economista Kulfas, es posible financiar el Tesoro con fondos del Banco Central

Criticó además la actual política monetaria. En el mismo simposio, Sandleris aseguró: “Hay dólares para llegar al 10 de diciembre”

Matías Kulfas, referente económico del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, destacó la necesidad de alcanzar un acuerdo económico-social, sin plazos, que permita reactivar la economía y bajar gradualmente la inflación.

Ante una pregunta puntual durante un simposio que se llevó adelante y que también contó con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, Kulfas no descartó la posibilidad de financiar el Tesoro con fondos del Banco Central: “No es la mejor herramienta, pero hay que usarla de manera moderada y prudente”.

Para el economista, la política monetaria del último año ha sido “dañina para el aparto productivo; es fundamental fijar otra referencia para reducir la tasa y así recuperar el crédito; nuestra visión es que las tasas tienen que ser positivas en niveles razonables”.

El economista del llamado Grupo Callao se diferenció del Gobierno en cuanto a que la inflación “es un fenómeno estrictamente monetario, ya que bajo ese diagnóstico lo único que se consiguió fue duplicarla respecto a la tasa de 2015”.

“La inflación es multicausal, por un lado está su propia inercia y también hay que analizar las pujas distributivas mal coordinadas. Hay que discutir la posibilidad de una mayor moderación en el traspaso a precios y un salario real que sea consistente y se pueda sostener a futuro”, explicó.

Respecto al futuro del mercado cambiario y a la necesidad de generar divisas para reactivar la economía y afrontar los compromisos externos, Kulfas puso el acento en una sostenida mejora de las exportaciones, particularmente a partir de la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta.

“La manera de solucionar la escasez de dólares es exportando más y tenemos esa posibilidad; básicamente la reserva de Vaca Muerta es un potencial muy significativo, vamos a poder generar US$ 35.000 millones en cuatro años, a lo que deberíamos sumarle lo que provenga de otros sectores como la agroindustria y la minería; en ese contexto, pensamos duplicar las exportaciones”, dijo.

Dólar, tasas y reservas



Sandleris, a su turno, afirmó que el dólar se encuentra a un valor competitivo y descartó que las Leliq representen un riesgo para el sistema en virtud del crecimiento que se ha registrado de los depósitos en pesos después de las PASO del 11 de agosto.

Respecto a la incidencia que tienen en la economía estas tasas de interés, admitió que “son muy altas, creo que esto es el resultado de nuestra historia de incertidumbre. Tenemos que ser muy prudentes durante mucho tiempo para revertirlo”.

“Hay dólares para llegar al 10 de diciembre. Las reservas están en un monto saludable. El Banco Central tiene un compromiso con todos los argentinos, no importa quien gobierne”, aclaró, asimismo, el presidente del Central.

Sandleris también se refirió a la difusión de las personas físicas que no cumplieron con las regulaciones de la entidad en cuanto al límite para comprar un máximo mensual de 10.000 dólares mensuales. “El Banco Central siempre ha divulgado de esta manera la información de quienes no cumplen los requisitos de la regulación, no hicimos nada nuevo. Se generó controversia pero es importante que se cumplan las regulaciones”, concluyó.

Finalmente, el ministro Lacunza afirmó que el desembolso de US$ 5.400 millones comprometido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) se concretará este año, aunque no precisó fecha, y admitió, además, que las actuales tasas, que rondan el 80%, son de “pánico”.