Macri y Vidal se mostraron juntos en Junín con la campaña “Sí, se puede”

En la segunda marcha del “Sí, se puede”, que esta vez se realizó en Junín, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal volvieron a mostrarse juntos, entre militantes a los que afirmaron que es posible “dar vuelta la elección” del 27 de octubre.

Durante un acto en el que ambos mandatarios compartieron escenario, el Presidente afirmó que comenzó a “resolver problemas que arrastramos hace décadas”.

“Estoy loco de amor por este país y no voy a aflojar. Se puede dar vuelta esta elección”, sentenció e insistió: “Sé que el mayor peso durante este último año y medio cayó sobre la clase media. Quiero que sepan que los escuché, que entendí , que tomé nota”.

“Ahora se viene algo distinto: viene el crecimiento, viene el trabajo, viene la mejora del salario, el alivio en el bolsillo. El esfuerzo que hicieron este tiempo no fue en vano”, añadió Macri, que va por la reelección.

Con una agenda de recorridas de la marcha de campaña en la que tiene previsto visitar Mendoza el próximo sábado, Macri añadió ante los militantes que lo recibieron agitando banderas argentinas que “hoy, casi cuatro años después, estamos mejor parados para encarar el crecimiento” del país. Y pidió acompañamiento: “Necesitamos salir a fiscalizar, que se sumen a las marchas, que puedan convencer a los compañeros de trabajo, a los amigos, de que este es el futuro mejor que necesitamos”, arengó.

Antes, Vidal insistió en que “muchos dicen que esto no se puede dar vuelta. Dicen que ganar es imposible, pero nosotros sí que sabemos de imposibles. Sabíamos de imposibles en 2015 y no nos rendimos y estamos acá”.

Luego explicó que las políticas de estos cuatro años fueron para resolver cuestiones que venían de gobiernos anteriores: “Este año hicimos lo urgente, lo que no podía esperar. Ahora vamos a cumplir los sueños”.

Para el final dejó otra frase frente a la multitud: “De acá no me mueve nadie, de al lado de ustedes no me mueve nadie porque con ustedes cualquier imposible es posible”.

ANUNCIO PARA PYMES

Más temprano, en una visita a una fábrica de Morón junto a su compañero de fórmula, Miguel Angel Pichetto, Macri anunció la eliminación de aportes patronales durante un año para las pymes si contratan nuevos trabajadores, y la reducción a la mitad durante el segundo año.

“Menos impuestos para más trabajo”, que “es la única forma genuina de salir de la pobreza”, definió y se refirió al anuncio sobre los índices de pobreza difundidos por el Indec (ver pags. 4 y 5): “Aunque esos números duelan hay que mirarlos de frente, como venimos haciendo”. Y afirmó que Argentina es el país “con más brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado”.