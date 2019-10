Sin querer queriendo, la ligó Pampita en lo de la Su

| Publicado en Edición Impresa

Barby Franco y Fernando Burlando continuaron con sus indecisiones en torno a su boda en el living de Susana Giménez. Pero lo que más llamó la atención de la visita, fue el comentario de la diva sobre Pampita: ¡Todas las semanas tiene un novio nuevo!”.

Esa frase no le cayó nada bien a la modelo, que recogió el guante y salió a contestarle. En su programa "Pampita Online", de Net TV, le respondió así a la diva de los teléfonos: “No tuve tantos novios. Tuve tres en cuatro años”.

Pampita, que está de novia con el empresario Roberto García Moritán, agregó: "A mí me hubiera gustado, hace años… Me hubiera quedado con los primeros que tuve...”. Y agregó: "Uno piensa que va a durar toda la vida y a veces, dura un mes y a veces, dura cinco años o diez años. Dura lo que tiene que durar, lo que está escrito, lo que Dios tiene escrito para uno”.

“Ya no estoy en edad para salir a escondidas. Me aburre. No podés salir a comer o ir al cine. Tal vez, cuando era más joven, tenía más paciencia, pero ahora quiero salir a la calle. Si no, no hay relaciones”, terminó diciendo.

Pero Carolina Ardohain no fue la única que opinó al respecto.Rocío Guirao Díaz también salió a bancarla y disparó: “Tampoco Susana es una carmelita descalza. Susana tuvo mil amores”.