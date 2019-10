El personal doméstico recibirá un bono de hasta 3 mil pesos y en dos cuotas

El monto específico se calculará en base a las horas semanales trabajadas

El Ministerio de Trabajo confirmó este jueves que las empleadas domésticas recibirán un bono extraordinario no remunerativo de hasta $3000 pesos, que se abonará en dos cuotas de $1500 a pagarse en octubre y diciembre.

El sindicato Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) resaltó: "Es para todas las trabajadoras y todos los trabajadores de casas particulares".

Cabe indicar que el monto a cobrar se calculará en base a las horas semanales trabajadas. Mientras el bono de $3000 pesos será para aquellas empleadas que realicen una jornada mayor a las 16 horas semanales, quienes tengan una jornada de entre 12 y 16 recibirán un pago extraordinario de $1500, que se podrá pagar en dos cuotas de $750.

Finalmente, quienes trabajen menos de 12 horas por semana tendrán un bono de $1000 que se pagará en dos cuotas de $500.

En el sitio oficial de la Upacp se aclaró que "no es un pago a cuenta de futuros sueldos o aumentos. Por lo que no se debe descontar en futuros sueldos" y que "es no remunerativo".

El último aumento del sector fue anunciado en agosto pasado, de 30% en tres tramos de 10%. Es así que el sueldo básico del "personal para tareas generales" quedó en $15.244,50 con retiro y $16.951,50 sin retiro.

En noviembre se aplicará el último incremento del 10%.