Las calles de la Ciudad ya respiran el Encuentro Nacional de Mujeres

Varios grupos ya van arribando a La Plata y se ultiman los detalles de la organización

Las calles de La Plata ya sienten el 34º Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) que promete ser el de mayor concurrencia en su historia y que comenzará mañana a las 9.30 en la ciudad de La Plata y se extenderá hasta el lunes, con la participación de más de 150 mil asistentes, según lo estimado por las organizadoras y funcionarios gubernamentales.

Desde las primeras horas del viernes, se notó tanto en la Terminal de Ómnibus como en la Estación de Trenes el arribo de muchas mujeres en grupos y con sus repectivos equipajes. Ya sobre la tarde, la presencia comenzó a palparse en las calles.

A su vez, ya fueron montados los vallados en los distintos edificios públicos como en la zona de Gobernación o el Ministerio de Seguridad.

También se pudo notar el arribo de grupos de artesanas de todo el país quienes aseguraron hoy que no sólo venderán sus obras y asistirán a los talleres sino que enseñarán su arte a otras personas como una forma de mostrar que con un proyecto artístico autogestivo es posible la independencia económica que las empodere.

Se trata de artesanas de la Colectiva de Mujeres del Frente de Artesanas y Artistas en Lucha (F.A.A.L), quienes apenas llegaron esta madrugada y comenzaron a levantar sus gazebos y stands en la plaza San Martín de La Plata, uno de los paseos emblemáticos de la ciudad, frente a la Gobernación bonaerense y la Legislatura provincial.

"Nuestro aporte a los Encuentros se da desde la cultura y el arte, nos une que somos transformadoras desde el arte y nos empoderamos desde la autogestión", explicó Karina, una artesana de Quequén, mientras ayudaba a una compañera a montar un gazebo, mientras caía una fina llovizna sobre ellas.

Con naturalidad contó que "los gazebos nos salvaron" ya que muchas durmieron cubiertas bajo ellos, mientras otras lograron refugio en carpas o en una pérgola existente en la plaza.

DETALLES DEL ENCUENTRO

Entre los temas que se debatirán en los 87 talleres y 10 conversatorios se destacan la lucha por la implementación del aborto legal, seguro y gratuito; los reclamos para erradicar los distintos tipos de violencias y los femicidios; el análisis del impacto de la crisis económica en las mujeres; la exigencia de la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), y este año ampliará el espacio a los pueblos originarios y las disidencias sexuales.

En esa línea, durante el fin de semana se debatirá, además, el cambio de nombre del ENM que permita que todas las identidades no binarias -trans, travestis y no binarias- y etnias -afro e indígenas- estén incluidas y, de ese modo, se lo denomine "Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries".

El acto de apertura del Encuentro -del que participará la cantora Milena Salamanca junto a una banda exclusivamente de mujeres, un coro y un trío de candombe- se realizará mañana a las 9.30, en el Estadio Único de La Plata.

Después del almuerzo comenzarán los talleres gratuitos; el domingo a las 18.30 será la tradicional marcha de cierre por la ciudad, tras la cual se llevará a cabo la Peña del Encuentro; mientras que el lunes desde las 9 se hará el acto de cierre.

Los talleres, en los que se abordarán cuestiones relacionadas con la comunicación, la política, los gremios, el trabajo, el arte, la salud, la niñez, la sexualidad, la prostitución, la lucha por el cupo trans, entre otros, se desarrollarán en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en los colegios universitarios.

"Los talleres son los espacios más importantes del evento, ya que es el lugar en el que las mujeres discuten y tratan las problemáticas que más preocupan. Los talleres son horizontales, plurales y democráticos. Rompen con las habituales estructuras donde algunas tienen la palabra y otras escuchan en silencio", dijo a Télam Yanina Pelli, responsable de comunicación del ENM.

Además, recomendó a las participantes elegir un taller del listado y asistir a las tres instancias del mismo para "profundizar el debate posibilitando la participación de todas las asistentes", ya que las conclusiones "se construyen entre las asistentes de los tres días".

En paralelo, se desarrollarán de manera simultánea entre las 19 y las 0 del sábado muestras fotográficas, obras de teatro, bandas en vivo, stand up, narraciones orales, y otras 90 actividades culturales entre las que sobresalen el festival de la Campaña Nacional por el Aborto Legal y Seguro, la emblemática "Festitorta", una intervención artística en la Biblioteca Pública que buscará reflejar el flagelo de los femicidios, y la proyección de un documental realizado por la hija de una víctima de femicidio.

También se realizará una Marcha contra los Travesticios y Transfemicidios el sábado desde las 18 por el centro de La Plata.

La marcha de cierre se realizará el domingo a las 18.30 en un circuito que recorrerá desde las calles 1 y 60, el lugar donde fue vista por última vez Joahana Ramallo -una víctima de trata y femicidio hace 2 años- y concluirá en el playón del Estadio Único.

El gobierno bonaerense dispuso un operativo especial que incluye postas sanitarias y hospitales móviles, instalación de baños químicos, puntos de hidratación, 490 escuelas para que las participantes se hospeden y el despliegue de 4000 policías mujeres para cuidar la seguridad.

A la vez, habrá movilidad gratuita en la ciudad a través de 50 colectivos y se aumentará la frecuencia del Tren Roca durante todo el encuentro.

Las asistentes podrán encontrar en la app "AUTOCUIDADO 34 Encuentro" desde recomendaciones para cuidarse, hasta mapas, teléfonos y lugares donde pedir ayuda en caso de alguna situación de riesgo.

En paralelo, la Comisión de Seguridad del Encuentro conformó una Red de Abogadas para brindar contención, asesoramiento y sostén jurídico a las participantes del masivo evento (tel 011-15-27983270; 0221-15-3535470; 011-15-30184890) y Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires habilitó el número de Whastapp +54 9 221 358-1323 con el mismo objetivo.

HABEAS CORPUS PARA EVITAR IDENTIFICACIÓN EN EL TREN ROCA

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó hoy en la Justicia Federal un habeas corpus colectivo preventivo en favor de las personas que utilicen el tren Roca como medio de transporte para viajar a la ciudad de La Plata el próximo fin de semana, durante la realización del 34° Encuentro nacional de mujeres y disidencias, con el objetivo de que no se les requiera identificación.



En el habeas presentado, el organismo asegura "que existe un riesgo inminente de que participantes del Encuentro sufran diversos menoscabos en sus derechos y garantías constitucionales por parte de funcionarios públicos policiales".



"La preocupación emerge de la reciente implementación por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación del programa "Ofensores en Trenes", que establece la necesidad de tomar recaudos considerando que el transporte público es un espacio propicio para los comportamientos delictivos, hecho por el cual faculta a las fuerzas policiales y de seguridad a realizar controles en estaciones de trenes", señaló un comunicado de la CPM.



El escrito agregó que "ante la imprecisión y ambigüedad del contenido de esta resolución, la CPM entiende que podrían generarse situaciones que vulneren derechos y garantías constitucionales".



La Comisión solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 845/2019 dictada por el Ministerio de Seguridad y que se ordene a ese Ministerio -y por su intermedio al personal de la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina- " abstenerse de aplicar dicha resolución mientras se realiza la 34° edición del Encuentro nacional de mujeres y disidencias".

RECOMENDACIONES Y SERVICIOS

Tteniendo en cuenta que La Plata recibirá a más de 150 mil asistentes, la Municipalidad brinda recomendaciones e informa sobre los recursos y servicios que se dispondrán para coordinar el excepcional funcionamiento de la ciudad durante los tres días.

En este contexto, se intensificará la circulación del transporte público, incrementando la frecuencia para facilitar el traslado; se dispondrán 50 micros gratuitos que recorrerán el tramo desde el Estadio Ciudad de La Plata hacia Plaza Italia; se instalarán áreas con baños químicos en las zonas de mayor actividad; y se reforzará el habitual servicio del SAME con la puesta en funcionamiento de un hospital móvil.

Conjuntamente, y en el marco del Nivel de Atención del Riesgo 'Naranja' que comenzará a regir desde las próximas horas, la Comuna recomienda a los ciudadanos que no saquen la basura el fin de semana y que, ante cualquier eventualidad, se comuniquen con Protección Civil al 103; con el SAME, al 107; con la línea de Atención al vecino, al 147; o con la Policía, al 911.

Además, el municipio aconseja a los vecinos circular con precaución y tener en cuenta las zonas de alta concentración de público debido a las actividades del presente encuentro, tales como la Estación de Trenes, la Terminal de Ómnibus, el Estadio Ciudad de La Plata, las Facultades de la UNLP y Avenida 7.

Cabe destacar que, al tratarse de un encuentro multitudinario y excepcional, el gobierno municipal desarrolló un sitio web https://34encuentro.laplata.gob.ar/ para que los vecinos y los asistentes al evento puedan informarse.



TELÉFONOS ÚTILES



Ante lo masivo de la concurrencia, la Comuna recuerda los teléfonos útiles con motivo de cualquier eventualidad: Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) 107; Protección Civil 103; Atención al vecino 147; Policía 911 y Bomberos 100.



SEGURIDAD, ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y TRANSPORTE



Con el objetivo de cuidar la seguridad de los vecinos y las asistentes al evento, se informó que habrá 2.800 mujeres policías trabajando en las distintas zonas de influencia. Por otro lado, no se cobrará estacionamiento medido durante los tres días del encuentro.

Asimismo, circularán 50 colectivos gratuitos que estarán identificados, al igual que las paradas. Los mismos circularán el sábado 12 de octubre de 12 a 15 horas desde el Estadio Ciudad de La Plata (la parada estará en la intersección de Avenida 19 y 32) a Plaza Italia; en tanto que el domingo 13 de octubre funcionarán de 23 a 3 horas desde el mencionado Estadio a Plaza Italia.

El resto del transporte circulará con frecuencia semanal y será pago (SUBE), mientras que el tren Roca funcionará durante todo el encuentro con frecuencia especial, habida cuenta que contará con servicios agregados para el sábado, domingo y lunes.



SALUD



El Sistema de Emergencias estará a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que dispondrá un Hospital Móvil de Alta Complejidad y un equipo de 150 personas trabajando para la salud de las asistentes durante los tres días del evento. Además, se sumarán 10 ambulancias de SAME Provincia, incluidas camionetas 4x4 de respuesta rápida.

En tal sentido, el Hospital Móvil y el COE (Centro Operativo de Emergencias) estarán emplazados en el estacionamiento del 'ex mercado' ubicado en calle 49 entre 3 y 4; mientras que los mismos funcionarán como una base operativa que contarán con radio operadores las 24 horas y estarán conectados con el SAME La Plata, SAME Berisso y SAME Ensenada.



TRÁNSITO



Ante las miles de personas que circularán por la ciudad con motivo del evento, la Municipalidad informó que habrá un centenar de agentes de tránsito trabajando en servicio de la comunidad.

En tanto, se estima que arribarán más de tres mil combis y colectivos a la ciudad, por lo que el estacionamiento de las combis será en el Paseo del Bosque (sobre Av. Iraola); en tanto que los colectivos deberán estacionar sobre Circunvalación (desde Avenida 1 y 32, pasando por calle 31 hasta 72 y 1).

Asimismo, se dispondrán móviles de tránsito en distintos accesos a la ciudad, tanto en Avenida 32 y 44 como también en la bajada de la autopista. A su vez, y con motivo de las diversas actividades que tendrán lugar en la zona, se realizará un corte total de tránsito en Avenida 7 desde Plaza Italia (Av. 44) a Plaza España (Av. 66), los días sábado y domingo de 9 a 20 horas.

Debido a los eventos que tendrán lugar en el Estadio Ciudad de La Plata, la Comuna informó que el tránsito estará interrumpido también en Av. 25 desde 514 a 532 el día sábado de 8 a 13 horas; el domingo de 17 a 00 horas y el lunes de 8 a 13 horas. Durante el mencionado período se recomienda evitar circular por Av. 25 y se solicita utilizar como vía alternativa Av. 131, Avenida 13 o Avenida 19. En tanto, se precisó que los micros podrán estacionar en Av. 25 desde 520 a 514.

Conjuntamente, se dispondrán cortes de tránsito en las calles transversales a las marchas y movilizaciones que se darán en el marco del mencionado evento. El sábado, la marcha tendrá su punto de partida en Av. 1 y 58 para dirigirse hasta 1 y 66, de allí irá por Diagonal 73 hacia Avenida 7 para luego finalizar en la Plaza San Martín. En tanto, el domingo la movilización tendrá su punto de inicio sobre las Avenidas 1 y 60, para luego tomar Diagonal 79 hasta 7, Avenida 7 hasta 32 y de allí hasta el Estadio Ciudad de La Plata.



ENTE MUNICIPAL DE TURISMO



Finalmente, se precisó que con motivo del multitudinario encuentro, el Ente de Turismo abrirá sus puertas este sábado y domingo, de 10 a 18 horas, a fin de brindar información a quienes así lo requieran en su sede emplazada en el Palacio Campodónico (Diagonal 79 entre 5 y 56).