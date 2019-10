Carpas en las plazas y primeros arribos: la previa le cambió la cara a la Ciudad

Miles de mujeres comenzaron a congregarse ayer en La Plata para participar de un encuentro que promete ser histórico

Karina es artesana, vive en Quequén y ayer amaneció en una carpa instalada en la glorieta de Plaza San Martín. Una entre más de una decena de carpas que mujeres llegadas desde distintos puntos del país armaron en ese espacio verde y en Plaza Moreno. Todas llegaron para participar del 34 Encuentro Nacional de Mujeres que entre hoy y el lunes reunirá a más de 200.000 asistentes en una ciudad que ayer ya se veía transformada por un evento que esperan que alcance dimensiones históricas.

“Es la decimoquinta vez que vengo a un encuentro de mujeres. En otras ocasiones dormí en escuelas o en clubes, pero esta vez decidimos venir en carpa junto a otras integrantes del colectivo que integro, formado por artistas y artesanas”, le contó a este diario Karina, mientras cerca suyo un grupo de mujeres cordobesas comenzaba a instalar su carpa.

A pocas cuadras, en el Instituto Malvinas Argentinas, de Diagonal 80 entre 115 y 116, la lluvia no era un impedimento para que muchas mujeres llegadas desde los sitios más disimiles -desde La Plata o Entre Ríos hasta España- se acercaran a anotarse en los más de 87 talleres en los que, a partir de hoy, se debatirán algunos aspectos centrales de la agenda feminista y de las disidencias sexuales.

“Esperamos que la mayor parte de las inscripciones se concrete mañana (por hoy) pero ya hoy hubo una concurrencia importante, de parte de las mujeres que van a participar del Encuentro y que ya llegaron a la Ciudad. Se espera que el grueso llegue mañana (por hoy), cuando se va a habilitar el alojamiento en escuelas y clubes. Pero ya hay muchas que se alojaron en hoteles, en carpas y en las casas particulares que se ofrecían a través de las redes sociales”, le dijo a este diario Ana Figueroa, integrante de la comisión organizadora del Encuentro.

Entre las que llegaron a anotarse en los talleres ayer se contaba Nina Brugo, una histórica de los Encuentros de Mujeres, que estuvo en todos ellos, “desde el primero, que se hizo en 1986”.

“La mayor diferencia entre aquellas ediciones del Encuentro y ésta es la masividad, un sueño que en aquella época parecía imposible y que hoy se está haciendo realidad”, dice esta abogada feminista que agrega que fueron muchos los avances en los derechos de la mujer en estos años que pueden atribuirse a los Encuentros.

“Es por eso que importa la unidad y seguir adelante”, opina Brugo, quien se define como “una enamorada de los Encuentros” y a los 75 años elige alojarse en un hotel en lugar de dormir en las escuelas como hacía en los primeros años.

Si la historia de Nina Brugo representa a la de aquellas que llevan año participando de los Encuentros, la de Micaela, una estudiante platense de 24 años, es la de quienes se sumaron recientemente.

“Todavía no sé en qué taller voy a participar, pero creo que en un momento en que ganó tanta fuerza el movimiento de mujeres, hay que estar”, le dijo a este diario.

La inminencia del inicio del encuentro también se notó en una serie de pasacalles colgados en varias avenidas de la ciudad, la mayoría pidiendo por distintas reivindicaciones como “Ni una menos, el Estado es responsable”, ”Cupo Laboral Travesti y Trans Ya” o por la ley de violencia de género. En diagonal 73 y 48, un grupo de tres pasacalles sin firma desentonaba con el resto: “Que el futuro sea no binarie”. “Prender fuego todo”. “Vivir sin miedo”, decían.

expectativa

La expectativa por el inicio del Encuentro se palpitaba en las calles de la ciudad ayer y también en algunos comercios.

Candela, desde el mostrador de un negocio de pizzas y empanadas ubicada en Diangonal 80, afirmó que para hoy tienen previsto que vayan más empleados a trabajar que un sábado común.

“Es que con tanta gente en la calle seguramente se va a vender más. Esperamos que haya un movimiento mayor al de un sábado cualquiera”, le dijo a este diario.

Angie Cádiz, desde otro comercio del mismo rubro y también céntrico, dijo que no estaba segura de lo que iba a pasar.

“Expectativa de vender más hay, pero como nunca vivimos una situación así, no sabemos. Pueden pasar dos cosas: que se venda mucho más o que las participantes del encuentro estén tan concentradas en los talleres que no salgan a comprar nada”, opinó.

Mientras tanto, en las paradas de taxis hay quienes creen que se puede estar frente a una jornada complicada.

“La verdad es que, aunque vengan 200.000 mujeres como se dice, dudo que trabajemos más que de costumbre”, opinó por caso Roberto González desde la parada de 6 y diagonal 79: “es que la mayoría se va a manejar caminando y lo que sí nos pueden afectar son los cortes, sobre todo para los pasajeros habituales. Yo voy a salir un rato y si la cosa con los cortes se pone muy difícil guardo el auto”,

Para Mauricio Silva, también taxista, ”a mi todo esto me genera mucha desconfianza; lo más probable es que con tantos cortes no podamos trabajar. Además no creo que las mujeres que vengan al encuentro vayan a tomar taxi”.

Mientras tanto, en Plaza Moreno Vanesa, Nayra, Natalí y Daniela, cuatro chicas llegada desde Purmamarca para participar del Encuentro se disponían armar su carpa en otro campamento, después de un largo viaje en colectivo.

Desde allí se preparaban para participar de varios talleres y de un programa de radio, unidas por una expectativa común: la de participar de una edición del Encuentro destinado a hacer historia.