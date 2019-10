“Todos juntos, como manda Estudiantes, vamos a salir adelante”, reflexionó Schunke

El central analizó el difícil momento y reconoció: “Somos los responsables y nos tenemos que hacer cargo de la situación”

Schunke analizó el presente irregular de un Estudiantes que no termina de despegar/ Sebastián Casali

Si algo hay que reconocerle a Jonatan Schunke, pese a no estar atravesando su mejor momento en el Club, es el hecho de dar la cara y ser siempre autocrítico. Precisamente por ésta última cualidad, el central fue una de las voces a buscar luego del sufrido pase a Cuartos de Final de Copa Argentina, en el que otra vez el equipo dejó muchas dudas.

“Lo importante era pasar. Después analizaremos qué hicimos mal. Lo importante era pasar y lo conseguimos”, comenzó el ex Ferro.

-Sos autocrítico. Coincidís que el primer tiempo fue muy pobre.

-Sí. Habíamos arrancado bien y recibimos nuevamente un golpe duro. Tuvimos que arrancar otra vez de atrás, con un equipo que se cerró muy bien en el fondo y al que le era difícil entrar. En estos partidos, si no tenés la calma necesaria para mover la pelota, para encontrar los espacios y estar fino, es muy difícil entrarle. Tuvimos algunas situaciones, como la de Retegui, que creo que la pelota entró, y hubiese sido diferente. Creo que lo corrimos de atrás todo el partido, y eso lleva un desgaste mayor; y muchas veces perdés la calma, jugás apurado y eso no te da claridad. Pero fue una lástima haber conseguido darlo vuelta y que nos empataran sobre la hora. Pero bueno, lo ganamos en los penales.

- Les cuesta encontrar regularidad.

- Sí. Entramos en un momento de desconfianza y duda por las derrotas. Eso hace que el equipo no juegue suelto y no lo haga como lo supo hacer en los primeros partidos, cuando hicimos buenos juegos contra Independiente o con Vélez. Ahí habíamos encontrado un buen funcionamiento. Y las derrotas lo que hacen es que te dan desconfianza. Y la desconfianza hace que un jugador que puede dar ocho o nueve puntos, hoy por hoy esté en cuatro o cinco. Entonces eso hace que el equipo lo sienta. Por eso lo importante era pasar. Ahora hay que empezar a sumar y ganar para que nos de confianza y que el equipo pueda ir creciendo.

- ¿Es un problema más de confianza que futbolístico?

- Creo que sí. Obviamente que hay errores, pero siempre va haber errores. Estamos en un momento donde nos cuesta muchísimo todo. Damos vuelta un partido durísimo, donde prácticamente jugamos en campo rival todo el partido, y sobre la hora nos empatan. Eso marca el momento que estamos viviendo y por lo que estamos pasando. Pero no queda otra: hay que ser cabeza dura y seguir. Lo afrontamos, fuimos a los penales y terminamos pasando.

- ¿Afecta de alguna manera el hecho de que el equipo tenga cambios constantemente?

- No. El jugador tiene que estar preparado. En el fútbol argentino quizás no es común eso. Pero todos tienen que estar preparados. Estamos muy parejos, más teniendo en cuenta que no encontramos un rendimiento alto. Todos los que estamos, estamos en las mismas condiciones para poder jugar.

- ¿Entendés la impaciencia de la gente?

- Claro, cómo no la voy a entender. Somos los responsables y nos tenemos que hacer cargo de la situación. Somos los primeros que lo queremos sacar adelante y lo vamos a hacer. Estamos convencidos de eso. Pero todos juntos, como manda Estudiantes, vamos a salir adelante.