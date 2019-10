“Se vienen grandes cosas para nosotros”, aseguró Quintero

| Publicado en Edición Impresa

El volante colombiano Juanfer Quintero apuntó ayer al futuro cercano de River y avisó que se vienen “cosas grandes”, a 9 días de la vuelta contra Boca, por la semifinal de la Copa Libertadores.

“También quiero agradecerles a todos los hinchas que me ovacionaron cuando me tocó entrar. Me siento muy orgulloso de pertenecer a River. Me siento muy identificado con todos ustedes. A todos mis compañeros, al cuerpo médico, al cuerpo técnico... Y agradecido porque se vienen cosas importantes”, destacó el mediocampista en la cuenta oficial de Twitter de River.

Tras sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, Quintero, de 26 años, regresó a la actividad oficial después de 208 días el viernes, cuando reemplazó a Exequiel Palacios en la victoria de su equipo sobre Almagro por 2 a 0, en los cuartos de final de la Copa Argentina.

“Estoy muy contento de volver después de tanto tiempo a jugar. Feliz de estar en esta familia con mis compañeros y con todos. Fue una experiencia muy bonita”, dijo Quintero en el mensaje difundido por las redes.

“Quiero agradecerles a todas las personas que me mandaron mensajes de cariño en estos casi siete meses. Esto es recíproco y espero que lo disfruten”, agregó el zurdo.