Luciano Castro rompió el silencio tras la filtración de las fotos: “La estamos pasando mal de verdad”

El actor Luciano Castro aseguró que "la estamos pasando mal de verdad" al referirse por primera vez a la filtración de sus fotos desnudo y la posterior viralización en las redes sociales a principio de este mes.

Con esa declaración escueta, esta mañana en el programa "Los Angeles de la Mañana" que conduce el periodista Angel de Brito, Castro se refirió concretamente al alcance de la situación dentro de su entorno familiar ya que las imágenes fueron reproducidas por millones, tanto en las redes como a través del servicio de mensajería de WhatsApp.

“No le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”, había dicho Angel de Brito días atrás después de mantener un diálogo con el protagonista del caso.

Hasta ahora quien había hablado del tema dentro de su familia había sido su esposa Sabrina Rojas al confirmar que se trataba de él.

“A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes, ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho. Y solo tengo para decir ‘Gracia Dio’ por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro”, comentó Rojas ni bien las imágenes vieron la luz.

En diálogo con Intrusos, Rojas había expresado que “estuvimos separados casi tres meses, y en ese tiempo cada uno hizo de su culo un pito, literal. Somos personas jóvenes... Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”.

Y agregó en ese momento que "blanqueamos qué habíamos hecho cada uno por su lado. Me contó que se había sacado unas fotos en Instagram. Me shockeó. Le dije: ‘sos boludo’. Tenía cero confianza con la mujer. Tenemos el historial de las personas con las que Luciano habló y tenemos indicadores. Él no borró nada. Está todo. Cuando me mostró lo que había hecho, dije ‘nos van a exponer’. Claro que me enojé. Era obvio que no lo iban a cuidar”

Lo que en principio había disparado el comentario picaresco de Sabrina Rojas, se convirtió con el correr de los días en un dolor de cabeza para la pareja, que tomó dimensión acerca de que la situación podría afectar a sus hijos.

Tal es así que el propio Castro se presentó en la Justicia con una solicitud para impedir que las imágenes continúen difundiéndose por el medio que sea. De este modo, la pareja dejó en claro que irá contra todo aquel que se proponga darle difusión a las imágenes.