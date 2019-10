Una historia violenta: Vicky Xipolitakis contó que Naselli le tiró sus necesidades en la cara

En la mesa de “PH”, la blonda contó una historia de terror que le tocó vivir con su ex, mientras estaba embarazada

Si todo lo que cuenta Vicky Xipolitakis es cierto, Javier Naselli, su ex pareja y padre de su hijo Salvador, es un psicópata: la rubia mantiene un divorcio turbulento con el empresario y de visita con “PH” contó una terrible y escatológica historia que sufrió mientras estaba embarazada, y para colmo durante un Día de la Madre,

“Siempre justificaba la violencia, que es injustificable, y yo sabía que no era feliz, que estaba viviendo una vida que era mentira y trataba de darle más cosas y ver si podía cambiarla, pero las personas no cambian, por es lamentablemente me fui”, comenzó relatando la vedette antes de dar paso a una de las historias más estremecedoras de la farándula del año.

Según contó Vicky, “me desperté a la mañana y dije ‘algo habrá hecho como futura mamita’”. Pero la esperanza de Vicky se volvería pesadilla: “Él había ido al baño, fue a hacer una necesidad y lo tenía en la mano. ‘Ves que sos una tarada, vos sos esto, me tapaste el baño otra vez’”, dijo Vicky que le dijo Naselli. Tremenda escena.

“Vino a la cama y me despertó con eso en la mano, literal”, relató Xipolitakis. “Después me lo tiró y se fue. Ahí me quedé llorando”, recordó: la mesa, desde ya, quedó impávida ante semejante relato. El silencio dominaba la escena cuando Vicky remató su historia.

“Todas esas cosas vivía. Me quedé en el piso llorando y me seguía diciendo ‘ves que estás actuando, ves que sos una tarada’. Así, siempre y yo en ese momento estaba embarazada”, rememoró. “Terminaba con una crisis de llanto que me tuvieron que internar porque la panza la tenía dura. A él lo sacaron de la clínica y me dijeron si quería hacer una ‘asistencia por violencia’ y siempre dije que no porque no quería llegar a ese punto”, se lamentó Vicky Xipolitakis.

HISTORIA DE UN AMOR... Y DEL HORROR

Recordemos que la modelo transita un duro momento, tras denunciar a su ex marido por lesiones y maltrato y asegurar que hizo abandono de hogar y que se llevó sus ahorros: “Se borró. Nos dejó tirados. Más que nada a su hijo, con frío y hambre…”, relataba hace algunos meses la blonda. “Tiene una manera de ser muy agresivo, nervioso. Todo lo mío es lo peor del mundo. Se pone muy intenso hasta provocar. Yo no puedo pensar más egoístamente, tengo que pensar en mi hijo. Pasaron muchas cosas con mi bebé de testigo. Fue violento con los dos”, agregaba.

Vicky contó que “no me dejaba trabajar. Decía que todo lo mío era ‘una mierda’”.

“Y se llevó todo”, denunció la diva, que hoy intenta “acomodar todo” y volver a sus andanzas como modelo y empresaria.

Ella vive excediendo cada límite y está llena de exabruptos. Evidentemente, no le importa exponer a su hijo y calumniar al papá de Salvi para sustentar anécdotas inventadas y toda la irrealidad en la que vive”, respondió a las acusaciones, a través de un comunicado, Javier Naselli.