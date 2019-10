Sin Pellegrini y con algunas dudas, el Pincha se instala en Córdoba

Volverían Mura, Estévez y la Gata Fernández. Pero Milito no quiso confirmar los once. Por lo pronto, el juvenil todavía ni concentrará

El plantel de Estudiantes se volvió a entrenar en el Country de City Bell, a la espera del partido de mañana de Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la cancha de Instituto de Córdoba.

La principal novedad de la jornada fue la nueva marginación de Matías Pellegrini, quien se volvió a quedar afuera de la lista de concentrados. Lleva 78 días afuera del equipo y, según se informó ayer, todavía no está listo para regresar al once, ni al banco ni a la concentración.

El jugador tiene al alta médica y en las últimas dos semanas se entrenó con normalidad a la par del resto. “Vamos a llevarlo de a poco”, había avisado Gabriel Milito. Lo ha cumplido, porque hasta el momento no concentró ante Huracán ni Estudiantes de San Luis. Tampoco para este viaje a Córdoba.

El plantel se entrenará hoy y, luego del almuerzo y un breve descanso, partirá rumbo al aeroparque Jorge Newbery, en donde abordará el vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Córdoba, el escenario del partido de mañana.

En la capital de la provincia mediterránea el plantel albirrojo se hospedará en el hotel Orfeo, un tanto alejado del centro de la ciudad y más cerca de la cancha de Instituto, donde se jugará el partido.

Será la segunda vez que Milito juegue en esa cancha con Estudiantes, ya que en 2015 fue parte del partido que terminó con triunfo del Pincha por penales sobre San Martín de San Juan, luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario. El arquero albirrojo era Agustín Silva, que contuvo un penal decisivo.

EQUIPO CON ALGUNAS DUDAS

Como en todas las previas Milito no dio pistas del once que pondrá en cancha desde el inicio. Nahuel Estévez reemplazaría a Juan Fuentes en el medio y la Gata Fernández a Mateo Retegui en el ataque. Además, el DT duda entre Facundo Mura o Sánchez en la derecha y Edwar López tiene chances de meterse como extremo por Manuel Castro. Al mismo tiempo, también podría jugar Mura por la izquierda, más allá de que no es el perfil que mejor le sienta. El equipo será confirmado minutos antes en Alta Córdoba.

El probable equipo albirrojo será con Mariano Andújar; Facundo Sánchez o Mura, Jonatan Schunke, Gonzalo Jara, Mauricio Rosales; Castro o López, Iván Gómez, Nahuel Estévez, Diego García; Gastón Fernández y Federico González.

Además viajarán Emiliano González, Nazareno Colombo, Iván Erquiaga, Juan Fuentes, Darío Sarmiento y Mateo Retegui.

EL RIVAL TIENE PLANTEL DEFINIDO

Central Córdoba de Santiago del Estero confirmó su plantel para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina: Maximiliano Cavalotti y Leandro Requena (arqueros); Nicolás Correa, Leonel Ferroni, Cristian Díaz, Jonathan Bay, Ismael Quilez y Francisco Manenti (defensores); Gervasio Núñez, Leonardo Villalba, Juan Galeano, Lisandro Alzugaray, Marcelo Meli, Santiago Galucci y Cristian Vega (volantes); Facundo Melivillo, Nicolás Miracco y Jonathan Herrera (delanteros).