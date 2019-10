Una polémica comparación y otra vez el “machirulo”

| Publicado en Edición Impresa

Más de un año después de referirse a él en esos mismos términos, la ex presidenta Cristina Kirchner volvió a calificar de “machirulo” a su sucesor y aspirante a la reelección, Mauricio Macri.

En una entrevista que dio a una radio de Pergamino, el actual mandatario atacó al anterior gobierno kirchnerista y comparó su gestión en política económica con la de una mujer con una tarjeta de crédito. “El populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente, y cuando se acaba, se acaba. Es como ceder la administración de tu casa a tu mujer, y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usa la tarjeta y un día vienen a hipotecarte tu casa”, afirmó en una opinión que causó revuelo aunque luego se retractó y dijo que dio “un mal ejemplo porque ellas administran mejor que nosotros”.

Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo 🙄 https://t.co/WgOFSTB338 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de octubre de 2019

Pero Cristina, no la dejó pasar: “Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo”, ironizó vía Twitter. Ya había tildado a Macri de “machirulo” en mayo de 2018, después de que el Presidente pidiera al peronismo que no se dejase llevar por las “locuras” de la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos. El lunes, la ex mandataria calificó de “chispita” al jefe de Estado en público aunque aseguró “con respeto”.