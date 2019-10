Sigue el conflicto con el Ioma y los médicos especialistas suben "unilateralmente" los bonos

Los afiliados a la obra social deben pagar diferenciales que llevan las consultas hasta los 525 pesos

El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Agremiación Médica Platense (AMP) no logran llegar a un acuerdo y crece la incertidumbre sobre el futuro de la cobertura médica de más de 300.000 afiliados en la Ciudad. Este miércoles se suspendió una reunión en la que se esperaba retomar el diálogo para acordar los próximos pasos y decidieron reprogramarla.

Mientras tanto, los profesionales que reciben consultas en especialidades clínicas aumentaron los bonos, que llegan a los 495 pesos para los afiliados obligatorios que tienen que pagar el bono C y a los 525 pesos para los afiliados voluntarios por el mismo bono.



Los profesionales y la obra social llevan adelante desde fines de septiembre una batalla de cartas documentos por el convenio que firmaron las partes en 2017 y la aplicación de un nuevo nomenclador de prácticas y consultas.



Entre las últimas cartas que se enviaron IOMA y la AMP, el Instituto intimó a los profesionales para que den marcha atrás con el aumento de los bonos de consulta. El 9 de septiembre los llevaron a 190 pesos al bono B y 290 pesos al bono C. Lejos de dar marcha atrás con esa medida, en la AMP anunciaron que están aplicando progresivamente el nuevo nomenclador, que entre otras pautas tiene la jerarquización de la Consulta en Especialidades Clínicas.



Los bonos B para consultas realizadas ante médicos especialistas cuestan para el afiliado 350 pesos en el caso de los afiliados obligatorios y para los voluntarios 370 pesos. Para los especialistas que tienen categoría C el bono sale 495 pesos en el caso de los obligatorios, y 525 pesos para los voluntarios.



Para cobrar ese diferencial, denominado “bono de jerarquización de la consulta en especialidades clínicas” los médicos oportunamente deben estar acreditados en la AMP. El diferencial es de 160 pesos con respecto a los bonos regulares de consultas en la categoría B, que se pagan 190 pesos; y 205 pesos en el caso del bono C, que se cobra 290 pesos. Cabe remarcar que el bono A es gratuito para los afiliados.