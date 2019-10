El juicio contra el pediatra de La Plata acusado de pornografía infantil comenzará el 28 de octubre

El pediatra del Hospital Garrahan Ricardo Russo, acusado de distribuir y comercializar pornografía infantil, que fue apartado de su cargo y está en prisión domiciliaria, deberá afrontar a partir del próximo lunes 28 de octubre un juicio oral por esos hechos, informaron hoy fuentes judiciales.



El médico, cuya detención causó conmoción a fines de mayo pasado, se encuentra desde principios de septiembre pasado bajo el régimen de prisión domiciliaria, a la espera del inicio del debate oral que lo llevará al banquillo de los acusados que comenzará en once días.



Las fuentes judiciales estimaron que el juicio se extenderá "al menos cuatro jornadas", al cabo de las cuales se determinará si quien fuera durante once años jefe del área de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan es responsable o no de los delitos que se le imputan.



Desde el momento de su detención hasta el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria, Russo permaneció tras las rejas durante 99 días, la mayor parte de ellos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, en el conurbano bonaerense.



La decisión de concederle esa alternativa fue de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional, que consideró que no existía peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.



Russo, de 57 años y médico del Hospital de Pediatría Garrahan desde 1996, está acusado de distribuir y comercializar pornografía infantil.



La investigación judicial detectó unos 270 videos de pornografía infantil que Russo compartió a través de la red de distribución de archivos eMule.



Siete de esos videos contenían imágenes de niñas de entre 8 y 12 años en actos sexuales explícitos o con tomas de sus genitales, en tanto en la casa del pediatra en el barrio porteño de Nuñez, también fueron hallados dispositivos con más de 700 fotos y videos con niños y niñas, algunos de los cuales habrían sido tomados en el Garrahan.



El debate oral será conducido por el juez Contravencional y de Faltas con competencia Penal Gonzalo Rúa, y en las audiencias darán su testimonio cerca de 40 testigos.