"No se puede vivir con este nivel de inflación", dijo Macri en Chaco

El presidente Mauricio Macri y candidato a la reelección de Juntos por el Cambio dijo hoy que "queremos defender el futuro que todos soñamos y la democracia", durante el acto de la plaza del "Sí, se puede" que se realizó en la localidad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Autocrítico, el presidente Mauricio Macri reconoció que "no se puede vivir con este nivel de inflación" y pidió más tiempo para "arreglar" los problemas económicos que tiene la Argentina. A 10 días de las elecciones, el Presidente admitió que el elevado índice de inflación "nos mata a todos".



Macri llegó esta tarde acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, y la primera dama Juliana Awada, quienes fueron recibidos por el intendente local, Gerardo Cipolini, y los dirigentes Carim Peche, Víctor Zimmerman y Alicia Terada, entre otros.



En la Plaza San Martín de la segunda ciudad más poblada de Chaco, Macri dijo: "Estamos acá compartiendo esta hermosa locura de querer defender el futuro que todos soñamos, de querer cuidar nuestra democracia, de querer vivir en paz, valorar la honestidad, el trabajo, el querer vivir en libertad, querer hacer y no destruir".



El mandatario afirmó que a la coalición gobernante "nos une el no a la impunidad" y que intenta ser reelecto porque "estamos listos para empezar a crecer" para destacar que en la próxima etapa "viene más alivio, más empleo, más crecimiento".



Macri llegó a la aeroestación de Sáenz Peña después de las 17 y se subió a un tractor que condujo para ir a un lugar cercano donde fue recibido por productores agropecuarios, con quienes mantuvo una reunión informal.



Acompañado por el intendente Cipolini, que impulsó esta visita, Macri condujo el tractor provocando la sorpresa de los productores.



También visitó una fábrica de muebles de algarrobo y de otras maderas. Luego se hizo el acto en la Plaza San Martín y los dirigentes chaqueños de Juntos por el Cambio destacaron la concurrencia "muy numerosa, con una asistencia claramente espontánea".