Piden perpetua por asesinar a su bebé

Ocurrió en el 2016 en La Plata. La víctima de 6 meses fue asesinada a golpes. La defensa planteó la inimputabilidad

| Publicado en Edición Impresa

La fiscal de juicio de la Plata Helena de la Cruz solicitó ayer reclusión perpetua para Oscar Milone (26), al considerarlo autor responsable del horrendo crimen de su bebé de 6 meses en un departamento del barrio Aeropuerto.

Para la acusación, el procesado es culpable del delito de homicidio doblemente calificado, por el vínculo y alevosía.

Con respeto al vínculo, la doctora De la Cruz tomó como prueba un estudio de ADN, que demostró con una eficacia del 99.93 por ciento que el acusado es el padre de la víctima, y además otro estudio genético demostró que el presunto homicida es, además, el tío de la madre del niño.

El terrible episodio ocurrió el 31 de marzo de 2016, en 118 entre 602 y 603, donde la madre, de 16 años, del pequeño lo encontró desvanecido y herido y pidió ayuda, tras lo cual su pareja intentó quitarse la vida haciéndose un corte en el cuello. Su herida no fue grave, pero las del bebé sí. Llegó muerto al hospital de Niños.

Ese día, cerca de las 20.30 se escucharon los alaridos de una chica de 16 años que salió gritando de su casa: “Lo mató, lo mató”, explicaron en su momento fuentes de la investigación.

La chica de 16 años acusaba a su pareja, por entonces de 23, de haber asesinado a golpes al bebé La autopsia practicada al cuerpo del bebé confirmó la existencia de múltiples lesiones (al menos siete), entre ellas triple fractura de cráneo, todas cercanas a la hora de la muerte, excepto una, que sería anterior. Se trata de una fractura anterior de fémur, lo que permite suponer que los castigos venían desde hace tiempo.

En el juicio se ventiló que la madre del nene también habría sido víctima de violencia de género y su pareja, al parecer, “la mantenía amenazada con matarla a ella y al bebé si contaba algo de lo que pasaba”.

El defensor oficial Manuel Bouchoux, planteó en su alegato, en principio, la inimputabilidad del acusado porque presuntamente se hallaba intoxicado con cocaína.

En forma subsidiaria, en caso de ser hallado imputable, se requirió que se deje sin efecto la alevosía alegada por la fiscal, porque el procesado no habría actuado sobre seguro. También, que se quite el agravante del vínculo, al considerar que Milone no sabía que era el padre.

Por último, pidió que se apliquen al imputado las circunstancias extraordinarias de atenuación (por estar drogado), que permite aplicar penas de 8 a 25 años de prisión.

La fiscal replicó todos los argumentos de la defensa y mantuvo el pedido de pena máxima al dictaminar que “siempre supo la ilegalidad del acto y dirigió sus acciones, actuó con alevosía, sabía que era el padre, tenía su cargo al bebé y no estaba drogado como para atenuarle la pena”.