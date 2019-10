Triperas y Pinchas se enfrentan en el primer clásico profesional

Evangelina Alfano, delantera pincharrata, y Lucía Guiñazú, volante albiazul, palpitaron el partido histórico en la redacción de este diario

Será un día histórico el de hoy para el fútbol femenino de nuestra ciudad porque se jugará el primer clásico platense de la era profesional. Gimnasia y Estudiantes, por la quinta fecha del campeonato organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, se verán las caras desde las 15:10 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Televisará TNT Sports (codificado).

Pinchas y Triperas no se enfrentan hace 12 años y, tras el ascenso de las albiazules la temporada pasada, volverán a verse las caras. La particularidad en esta ocasión es que será en marco de la primera Liga Profesional de la Argentina. Un día que será inolvidable para ambos planteles.

Ambos equipos llegan parejos al derby y se espera un partido parejo: Gimnasia tiene 9 unidades y en la última fecha venció 4-2 a Defensores de Belgrano, mientras que Estudiantes cosecha 6 unidades con un partido menos (quedó libre en la fecha 2) y la jornada pasada se impuso 3-2 a Lanús.

Para palpitar lo que ocurrirá hoy en el estadio del Bosque, en donde podrá decir presente el público local, visitaron la redacción de este diario Evangelina Alfano, jugadora de Estudiantes, y Lucía Guiñazú, integrante del plantel de Gimnasia.

Ambas son una pieza clave en cada uno de los equipos y contaron cómo se preparan para el encuentro más especial del campeonato, además de analizar el comienzo que tuvieron en esta primera Liga Profesional de la AFA.

-¿Con qué expectativas llegan al clásico?

-(Alfano) -La verdad que tengo muchas ganas de jugarlo y el grupo también, estamos con confianza. Armamos un lindo equipo y esperemos que salgan muy bien las cosas. Este partido obviamente tiene un sabor distinto. Sabemos que ellas pueden tener un beneficio por tener el apoyo del público, pero confiamos en nosotras y en lo que podemos dar dentro de la cancha.

-(Guiñazú) El grupo está muy bien, muy unido y enfocado en cada entrenamiento de cara al partido. Hay una cuota de ansiedad y de nervios porque es un clásico. Pero nos veo muy bien para el partido.

-¿Cómo esperan que se desarrolle el partido?

-(A) Es un partido especial, no solamente porque es un clásico, sino también porque hace muchísimo tiempo que no se juega. Se viven de manera diferente y sabemos que son un partido aparte, que no importa mucho como viene cada uno, y obviamente que hay que dejar todo para ganar. Pero estamos tranquilas y esperemos que salga todo bien.

-(G) Creo que va a ser un partido muy peleado. Ellas tienen muy buen equipo. Obviamente esperamos la victoria, pero hay que disfrutarlo porque se juega después de 11 años un clásico platense femenino. Va a estar bueno poder ser parte de un clásico.

-¿Qué análisis hacen de sus equipos tras las primeras fechas que se disputaron?

-(A) Venimos de menor a mayor en el campeonato. Tuvimos un partido duro en la fecha anterior, que fue Lanús, que por suerte lo ganamos después de lucharlo bastante. Hay partidos que sabés que son más difíciles y te podés esperar una derrota como ante la UAI Urquiza. Pero otros como ante Lanús o el mismo clásico apostamos a la victoria para poder terminar lo más arriba posible en el campeonato. Pero al clásico llegamos bien y tranquilas en ese sentido, con buen juego de mitad de cancha hacia adelante.

-(G) Se notó mucho el cambio de categoría de la Primera B a la A. Es otro juego totalmente diferente. Ante San Lorenzo fue donde más lo sentimos creo al cambio de categoría. Quizás es un juego más rápido y no tenés el tiempo que sí tenés en la B para jugar. Estamos entrenando y enfocadas en mejorar eso.

DESPUÉS DE 15 AÑOS DEFENDIENDO LA ALBIRROJA, TUVO SU PREMIO

Evangelina Alfano es una de las ocho jugadoras de Estudiantes firmaron su primer contrato profesional antes del comienzo del actual campeonato AFA. Luego de defender 15 años la camiseta albirroja como amateur, esto es una enorme satisfacción para ella.

“En lo personal es una alegría muy grande, aunque es injusta para todas las jugadoras porque debería ser parejo. Yo hace 15 años que juego en Estudiantes y es meritorio, pero es ideal que todas puedan cobrar”, indicó la delantera en la redacción de este medio.

“Creo que la alegría es por recibir algo después de dejar tanto por el fútbol y Estudiantes. Estoy muy contenta. En lo deportivo es lo mismo, porque antes y ahora entreno al ciento por ciento”, agregó en relación a esta profesionalización del fútbol femenino del país.

Al ser consultado por sus comienzos, recordó: “Llegué a Estudiantes en el 2004 y arranqué en la Escuelita. Después me llamó la entrenadora Bettina Stagñares, que agarró ella, y ahí quedé. No me quise ir más. Me llamaron de Gimnasia y de otros clubes, pero siempre elegí quedarme en Estudiantes”.

“Pasé por todas las etapas, momentos buenos y malos, pero en sí una satisfacción enorme por mi carrera. Es un orgullo poder defender la camiseta de Estudiantes durante tantos años”, añadió Alfano, que no dudó de mostrar su amor por el Pincha,.

Por otro lado, contó que tiene otro trabajo además del fútbol y que es madre: “Tengo un nene de 8 y una nena de 10. Intentando acomodar mis tiempos siempre. Yo entro de 11 a 15:30 de la tarde al trabajo y por suerte de 13 a 17 los chicos van a la escuela, en donde me arreglo con mi marido y las abuelas. Después también trabajo los viernes a la noche, además de entrenar obviamente”.

Ante la pregunta de sí por momentos sufre tanto trajín diario, respondió: “Tengo 35 años y sé que son los últimos años que me tocan de vivir al fútbol y siempre doy todo. No me pongo mal por estar a full, sino que disfruto de poder jugar y de la vida que tengo”.

Por último, dejó en claro que nunca le hizo caso a los prejuicios que pueden existir alrededor del fútbol femenino en el país: “La verdad que te pueden llegar a decir muchas cosas, pero tengo una personalidad que no le doy importancia. Nunca bajé los brazos, siempre hice lo que me gustaba, y eso es lo que le enseño a mis hijos”.

del gol maradoniano a la charla motivacional a una nena de jardín

Lucía Guiñazú, jugadora de Gimnasia, estuvo en boca de todas semanas atrás por el golazo que le metió a Independiente dejando a varias rivales en el camino. Hasta Diego Armando Maradona vio la jugada por video y lo catalogó como un “gol maradoniano”.

“Fue una locura todo lo que generó ese gol. Tuvo una repercusión que nunca imaginé que se iba a dar. Muy contenta por todo lo que se generó”, le contó a este medio cuando visitó la redacción.

Por otro lado, también contó un hecho curioso que vivió con Emi, una nena de 5 años: “Me mandó un mensaje la madre que ella quería jugar al fútbol y que los nenes en el jardín le decían que era una mentirosa porque las nenas no jugaban al fútbol. Entonces ella veía que llegaba a la casa muy triste y decidí darle un empujón de ánimos para que siga y vea que las mujeres jugamos al fútbol. Hablé un poquito con ella y le dije que la apoyaba”.

“La edad esa de 5 a 6 años es clave. Esas chicas van a ser el futuro del fútbol argentino. Creo que el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino va a ayudar que las nenas que les guste puedan arrancar de bien chicas”, agregó en relación a la importancia de seguir promoviendo el fútbol femenino para las futuras generaciones.

Por último, contó cómo se desarrolló su carrera hasta llegar a Gimnasia y ser parte del equipo del ascenso: “Empecé a jugar en ADIP, en la Liga Amateur Platense, a los 14 años. Tenía muchas dudas al principio porque no estaba tan visibilizado el fútbol femenino y tenía ciertos prejuicios, por eso no pude empezar antes. El club quedaba a la vuelta de mi casa, ví que había pruebas, fui sin decirle a nadie y quedé. Solamente había Primera. Ahí jugué dos años, me llamaron de Villa San Carlos, también quedé con Mauro Córdoba, y después de dos años me vine para Gimnasia”.

VENTA DE ENTRADAS DESDE LAS 12

En el clásico de esta tarde solamente podrá ingresar el público de Gimnasia y la venta de entradas comenzará desde las 12 en el Bosque.

¿Cuáles son los valores? El bono contribución costará $100, las plateas tendrán un valor de $200 y los menores de 12 años ingresarán gratis.

