Farmacéuticos de la Ciudad definen si cortan el servicio a través de IOMA

Hoy se reúnen para analizar los pasos a seguir y no descartan dejar de expender medicamentos a los afiliados del Instituto

| Publicado en Edición Impresa

Los farmacéuticos platenses se reunirán hoy para definir las medidas a tomar en el marco del conflicto que mantienen con el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) por pagos atrasados. Según anticiparon a EL DIA, en el Colegio de Farmacéuticos local no descartaban la posibilidad de que se decida un corte del servicio a los afiliados de la obra social provincial.

Son más de trescientas las farmacias platenses que están por estos días atravesando las complicaciones derivadas de los retrasos en los pagos: por caso, muchas se encuentran con ajustado stock de medicamentos y sin poder reponer por las demoras en los pagos de IOMA.

Para tratar este delicado panorama se reunirán esta tarde, a partir de las 14, en diagonal 75 N°354, sede de la entidad colegiada que encabeza la farmaceútica Alejandra Gómez.

Como se informó en la anterior edición, los farmacéuticos aseguran que la obra social mantiene con el sector una “deuda de 400 millones de pesos por medicamentos dispensados desde junio”.

En ese marco, ayer se conoció que a nivel provincial también los profesionales siguen movilizados por este reclamo. Desde el Colegio de Farmaceúticos de la Provincia enviaron a los asociados carteles para colgar en sus farmacias, así como volantes en los que se explica a los afiliados del IOMA los motivos del reclamo.

“Todos los meses nos descuentan de nuestros haberes la cuota correspondiente pero no le pagan a las farmacias”, se lee en esos mensajes. Y agregan: “Las farmacias no terminamos de cobrar los medicamentos que les dispensamos en julio. La deuda supera los $400 millones. Hasta ahora podemos brindarle servicio con nuestro stock. La incertidumbre en el cobro los puede afectar en los próximos días si no se hace efectivo el pago”.

Desde IOMA habían anticipado a este diario que “durante esta semana se efectuará el pago de los medicamentos dispensados durante el mes de agosto, es decir, el 80 % de la facturación presentada durante el mes de septiembre”.

Ayer los farmaceúticos volvieron a reclamar que el pago se haga efectivo de inmediato.