Las Villeras no pudieron en su visita a Defensores de Belgrano

| Publicado en Edición Impresa

En un duelo de necesitados, Villa San Carlos no pudo en su visita a Defensores de Belgrano y aún no logra sumar en el Torneo Femenino de Fútbol. En la jornada de ayer, las de Berisso acumularon una nueva derrota, la quinta de forma consecutiva. En esta ocasión, la Villeras hicieron un buen juego, pero no pudieron con las Dragonas Universitarias en condición de visitante.

Pese a luchar de igual a igual durante gran parte del encuentro disputado en el Olímpico de Villa Castells, las dirigidas por Juan Cruz Vitale terminaron cayendo por 2 a 1 (Florencia Gaetán convirtió para las de Berisso, mientras que Juana Álvarez y Amanda Da Silva), en lo que fue la quinta presentación de un torneo en el que no pueden salir de la última ubicación.

En la jornada de ayer, quienes hicieron las veces de visitante formaron con: Magdalena Alberti; Pilar Montiel, Solange Benítez, Agustina Aguilera, Agustina Matas; Leonela Miranda, Leila Encina y Agustina Plazzotta; Alma Tulez; Florencia Gaetán y Emilia Braga. Además, en el banco de suplentes estuvieron: Nicolle Durso, Justina Cattoni, Florencia Torres, Yanina Miñana, Ariana Alcober, Cecilia Rodríguez y Malen Rosell.

Boca y San Lorenzo lideran el certamen, con 12 unidades, aunque las Xeneizes tienen un partido menos disputado que las Santitas, que hoy jugarán el clásico con Huracán.